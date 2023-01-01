Сделка века, 1983

Эдди Манц давно занимается торговлей оружием и считает себя непревзойденным специалистом в этой области. По делам «службы» объездил почти весь мир. Теперь судьба закинула его в южноамериканскую страну Сан-Мигель.

И там ему крупно повезло: удалось провернуть грандиозную сделку - продать диктатору Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец». Контракт на 300 миллионов долларов! Правда, самолет не прошел еще испытаний, но так уж получилось. Ведь ради комиссионных в 2 миллиона стоит рискнуть и расстаться с некоторым количеством нервных клеток.