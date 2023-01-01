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Сделка века
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Walls of Glass

Сделка века, 1983

1983 / США
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Эдди Манц давно занимается торговлей оружием и считает себя непревзойденным специалистом в этой области. По делам «службы» объездил почти весь мир. Теперь судьба закинула его в южноамериканскую страну Сан-Мигель.

И там ему крупно повезло: удалось провернуть грандиозную сделку - продать диктатору Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец». Контракт на 300 миллионов долларов! Правда, самолет не прошел еще испытаний, но так уж получилось. Ведь ради комиссионных в 2 миллиона стоит рискнуть и расстаться с некоторым количеством нервных клеток.

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 4 ноября 1983
Премьера в мире 4 ноября 1983
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Режиссер
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
В ролях
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Винс Эдвардс
Уильям Маркес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.1
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
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Постер фильма Сделка века 2 постера
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