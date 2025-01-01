Первоначально вместо “Прошлогоднего снега” Александру Татарскому навязывали съемки анимационного фильма о пионерах, которые собирают металлолом.

На одной из телепередач Григорий Гладков рассказал, что изначально мультфильм носил рабочее название “Елки-палки, лес густой” и должен был рассказывать о дворнике из “Пластилиновой вороны”.

Характерные “крякающие” звуки в некоторых мелодиях создавались с помощью казу – американского музыкального инструмента из класса рожков.

Планировалось, что роль рассказчика будет исполнять Лия Ахеджаковой, но в итоге ее партию, как и роль мужика, отдали Станиславу Садальскому. Первоначально имя Садальского в титрах не значилось: случилось так, что артист был задержан в ресторане одной из столичных гостиниц с гражданкой Германии. Выяснилось, что ею оказалась престарелая двоюродная бабка выросшего в детдоме Станислава Юрьевича, которую тому удалось разыскать. В качестве меры наказания за общение с ней Садальский получил запрет выезжать за границу, а его фамилию убрали из титров. Артиста упомянули только в более поздней телеверсии.

Мультфильм получил множество наград, в том числе “Серебряного Кукера” на МКФ в 1983 году и диплом ФИДЕЖ на III фестивале в Варне, Болгария.

Станислав Садальский также озвучил две компьютерные игры по мотивам мультфильма “Падал прошлогодний снег”, которые вышли в 2003 и 2005 годах.

Премьера мультфильма состоялась 31 декабря, в канун Нового 1984 года.

Фраза “Ох уж эти сказочники” является эпиграфом к “Бедным людям” Федора Достоевского. Это цитата из рассказа “Живой мертвец” князя В.Ф. Одоевского.

В 1997 году компания Sony выпустила рекламу телевизора Sony Trinitron, созданную по мотивам мультфильма.

По воспоминаниям Александра Татарского и его коллег, мультфильм еще на стадии производства подвергся нападкам цензоров. Так, например, в главном герое критики усмотрели едкую насмешку над советскими людьми, а в его фразах – зашифрованные негативные послания. В итоге “Падал прошлогодний снег” приходилось не раз заново монтировать и переозвучивать.

Проблемы с цензорами возникали у Татарского и до работы над мультиком “Падал прошлогодний снег”. Его “Пластилиновую ворону” запретили к показу, назвав “идеологически безыдейным”. Мультфильм вышел на экраны только благодаря стараниям Эльдара Рязанова и Ксении Марининой, которые выпустили его в эфир своей программы “Кинопанорама”.

Обсуждая с Григорием Гладковым финальную мелодию, Татарский попросил композитора написать грустную музыку, как в фильмах Феллини, в которых финал контрастирует с юмористической составляющей фильмов. Александр Татарский ушел из жизни в 2007 году: по завету режиссера, на его похоронах звучала именно эта композиция из “Падал прошлогодний снег”.