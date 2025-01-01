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Падал прошлогодний снег

Padal proshlogodniy sneg 18+
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О фильме

Давным-давно, в староглиняные времена в одной весьма пластилиновой местности жил-был орел-мужичок – глуповатый и ленивый, но с царскими запросами. Жил он и не тужил, пока его сварливая супружница не отправила непутевого мужа в лес за елкой, где герой тут же нашел множество приключений на свою шапку-ушанку – и за зайцем побегал, и в избушку Бабы-яги наведался, и волшебной палочкой поорудовал.

Пластилиновый мультфильм “Падал прошлогодний снег” снял автор культовой “Пластилиновой вороны”, режиссер Александр Татарский по сценарию Сергея Иванова (“Бюро находок”). Музыку к ленте написал композитор Григорий Гладков. Мультик с трудной судьбой впоследствии получил статус признанной классики советской мультипликации, а реплики персонажей народ разобрал на цитаты.

Первоначально вместо “Прошлогоднего снега” Александру Татарскому навязывали съемки анимационного фильма о пионерах, которые собирают металлолом.

На одной из телепередач Григорий Гладков рассказал, что изначально мультфильм носил рабочее название “Елки-палки, лес густой” и должен был рассказывать о дворнике из “Пластилиновой вороны”.

Характерные “крякающие” звуки в некоторых мелодиях создавались с помощью казу – американского музыкального инструмента из класса рожков.

Планировалось, что роль рассказчика будет исполнять Лия Ахеджаковой, но в итоге ее партию, как и роль мужика, отдали Станиславу Садальскому. Первоначально имя Садальского в титрах не значилось: случилось так, что артист был задержан в ресторане одной из столичных гостиниц с гражданкой Германии. Выяснилось, что ею оказалась престарелая двоюродная бабка выросшего в детдоме Станислава Юрьевича, которую тому удалось разыскать. В качестве меры наказания за общение с ней Садальский получил запрет выезжать за границу, а его фамилию убрали из титров. Артиста упомянули только в более поздней телеверсии.

Мультфильм получил множество наград, в том числе “Серебряного Кукера” на МКФ в 1983 году и диплом ФИДЕЖ на III фестивале в Варне, Болгария.

Станислав Садальский также озвучил две компьютерные игры по мотивам мультфильма “Падал прошлогодний снег”, которые вышли в 2003 и 2005 годах.

Премьера мультфильма состоялась 31 декабря, в канун Нового 1984 года.

Фраза “Ох уж эти сказочники” является эпиграфом к “Бедным людям” Федора Достоевского. Это цитата из рассказа “Живой мертвец” князя В.Ф. Одоевского.

В 1997 году компания Sony выпустила рекламу телевизора Sony Trinitron, созданную по мотивам мультфильма.

По воспоминаниям Александра Татарского и его коллег, мультфильм еще на стадии производства подвергся нападкам цензоров. Так, например, в главном герое критики усмотрели едкую насмешку над советскими людьми, а в его фразах – зашифрованные негативные послания. В итоге “Падал прошлогодний снег” приходилось не раз заново монтировать и переозвучивать.

Проблемы с цензорами возникали у Татарского и до работы над мультиком “Падал прошлогодний снег”. Его “Пластилиновую ворону” запретили к показу, назвав “идеологически безыдейным”. Мультфильм вышел на экраны только благодаря стараниям Эльдара Рязанова и Ксении Марининой, которые выпустили его в эфир своей программы “Кинопанорама”.

Обсуждая с Григорием Гладковым финальную мелодию, Татарский попросил композитора написать грустную музыку, как в фильмах Феллини, в которых финал контрастирует с юмористической составляющей фильмов. Александр Татарский ушел из жизни в 2007 году: по завету режиссера, на его похоронах звучала именно эта композиция из “Падал прошлогодний снег”.

Пластилиновые персонажи одинаково любимы как создателями мультфильмов, так и зрителями самых разных возрастов. Тем более если речь идет о героях смешной и остроумной ленты режиссера Александра Татарского «Падал прошлогодний снег». Кто эти герои? Самый обычный мужичок-подкаблучник, мнящий себя орлом-мужчиной, а на деле ─ шепелявый недотепа и разиня, да его жена, суровая гренадер-баба, едва ли не вдвое превосходящая объемами щуплого супруга. Вот такого «орла» посылает эта внушительная дама в лес за елкой к Новому году. Но даже к столь простому делу герой непригоден: попав в лес, он немедленно забывает, за чем пришел, мысли в его голове постоянно перескакивают с одного на другое, что особенно гармонично сочетается с пластилиновыми перевоплощениями ворон в зайцев, зайцев в слонов, и так без конца…

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Дата выхода
1 января 1983 Россия 12+
1 января 1983 СССР
Производство Ekran
Другие названия
Padal proshlogodniy sneg, Last Year's Snow Was Falling, Падал прошлогодний снег, Yolki-palki, les gustoy, Падав торішній сніг
Режиссер
Александр Татарский
В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.5
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8.3 IMDb
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