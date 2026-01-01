В ролях
Джули Бовассо
Frieda Stein
Джозеф Леон
Selig Mindish
Кармен Мэтьюз
Mrs. Ascher
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Эдгар Лоуренс Доктороу
Детали фильма
Страна
США / Великобритания
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
26 августа 1983
Дата выхода
|26 августа 1983
|Россия
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|18+
|26 августа 1983
|Казахстан
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|26 августа 1983
|США
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|26 августа 1983
|Украина
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|6 марта 1984
|Франция
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MPAA
R
Сборы в мире
$687 475
Производство
Paramount Pictures, World Film Services
Другие названия
Daniel, Daniel, el último testigo, Daniel, Passado Sem Resgate, Danielin kirja, Var de skyldige?, Дэниел