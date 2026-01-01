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Постер фильма Дэниел
6.6
Киноафиша Фильмы Дэниел
6.6

Дэниел

, 1982
Daniel
США, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Дэниел
6.6

В ролях

Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Daniel Isaacson
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Paul Isaacson
Линдси Краус
Rochelle Isaacson
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Phyllis Isaacson
Джули Бовассо
Frieda Stein
Това Фелдшух
Това Фелдшух
Linda Mindish
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Jacob Ascher
Джозеф Леон
Selig Mindish
Кармен Мэтьюз
Mrs. Ascher
Норман Паркер
East Bronx Children's Shelter Director
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Эдгар Лоуренс Доктороу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 26 августа 1983
Дата выхода
26 августа 1983 Россия 18+
26 августа 1983 Казахстан
26 августа 1983 США
26 августа 1983 Украина
6 марта 1984 Франция
MPAA R
Сборы в мире $687 475
Производство Paramount Pictures, World Film Services
Другие названия
Daniel, Daniel, el último testigo, Daniel, Passado Sem Resgate, Danielin kirja, Var de skyldige?, Дэниел

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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