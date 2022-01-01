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Магия черная и белая
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Магия черная и белая, 1983

1983 / СССР
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Закадычные друзья, четверокласники Сева Кухтин, неутомимый выдумщик и заводила, и солидный, степенный Витя Елхов всем надоели своими проказами. Никто, казалось, не в силах был повлиять на них. Когда же в классе появилась новенькая, положение дел изменилось. На классном собрании Эльвира Сабоните заявила, что на ребят не действуют никакие уговоры и увещевания, потому что они ничем не интересуются и тратят свое свободное время не на увлечения, а на шалости.

Девочка предложила не брать ребят в поход, пока они не займутся чем нибудь всерьез. Пришлось Севе и Вите искать себе дело по душе. Перепробовали они и кактусы, и музыку, и филателию, проштудировали старинное руководство «Черная и белая магия» для фокусников. Наконец одноклассникам стало ясно, что главный интерес у ребят — их дружба.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в России 6 июня 1983
Премьера в мире 6 июня 1983
Возраст 6+
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Павел Плисов
Антон Гранат
Александр Леньков
Александр Леньков
Марианна Казенная
Любовь Малиновская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Магия черная и белая 1 постер
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