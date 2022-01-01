Магия черная и белая, 1983

Закадычные друзья, четверокласники Сева Кухтин, неутомимый выдумщик и заводила, и солидный, степенный Витя Елхов всем надоели своими проказами. Никто, казалось, не в силах был повлиять на них. Когда же в классе появилась новенькая, положение дел изменилось. На классном собрании Эльвира Сабоните заявила, что на ребят не действуют никакие уговоры и увещевания, потому что они ничем не интересуются и тратят свое свободное время не на увлечения, а на шалости.



Девочка предложила не брать ребят в поход, пока они не займутся чем нибудь всерьез. Пришлось Севе и Вите искать себе дело по душе. Перепробовали они и кактусы, и музыку, и филателию, проштудировали старинное руководство «Черная и белая магия» для фокусников. Наконец одноклассникам стало ясно, что главный интерес у ребят — их дружба.