Танец-вспышка, 1983

Вечерами Алекс танцует в ночном клубе сексуальные танцы, а днем работает на заводе и ходит на занятия, чтобы осуществить свою детскую мечту и стать балериной. У нее есть прекрасная, добрая и понимающая покровительница, которая когда-то была известной и необыкновенной балериной, умением танцевать которой, восхищались, а ее талант боготворили. Неуверенная в себе кроткая молодая и мечтающая о танцах девушка идет к своей мечте, но, боясь провалиться, постоянно бежит от просмотров. Но вдруг ее жизнь превращается в необыкновенную сказку, за Алекс начинает ухаживать богатый и красивый кавалер, а ее мечта о балетной школе почти скоро сбудется. История похожа на сказку о Золушке, которая по воле судьбы стала принцессой.