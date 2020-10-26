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Танец-вспышка Танец-вспышка
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Flashdance

Танец-вспышка, 1983

1983 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Вечерами Алекс танцует в ночном клубе сексуальные танцы, а днем работает на заводе и ходит на занятия, чтобы осуществить свою детскую мечту и стать балериной. У нее есть прекрасная, добрая и понимающая покровительница, которая когда-то была известной и необыкновенной балериной, умением танцевать которой, восхищались, а ее талант боготворили. Неуверенная в себе кроткая молодая и мечтающая о танцах девушка идет к своей мечте, но, боясь провалиться, постоянно бежит от просмотров. Но вдруг ее жизнь превращается в необыкновенную сказку, за Алекс начинает ухаживать богатый и красивый кавалер, а ее мечта о балетной школе почти скоро сбудется. История похожа на сказку о Золушке, которая по воле судьбы стала принцессой.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 15 апреля 1983
Премьера в мире 14 апреля 1983
Возраст 12+
Режиссер
Эдриан Лайн
Эдриан Лайн
В ролях
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Майкл Нури
Лилия Скала
Кайл Т. Хеффнер
Ли Винг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танец-вспышка 3 постера
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Танец-вспышка
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26 октября 2020 13:11
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