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Постер фильма Воспитание Риты
7.2
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7.2

Воспитание Риты

, 1983
Educating Rita
Великобритания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Воспитание Риты
7.2

О фильме

Умеренно пьющий профессор-филолог средних лет дает уроки замужней парикмахерше, типичной кокни, которая во что бы то ни стало хочет стать светской дамой.

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Доктор Фрэнк Брайант
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Susan
Майкл Уильямс
Brian
Малкольм Дуглас
Denny
Морин Липман
Trish
Джинэнн Краули
Julia
Годфри Куигли
Отец Риты
Дирбла Моллой
Дирбла Моллой
Elaine
Patrick Daly
Bursar
Kim Fortune
Collins
Режиссер Льюис Гилберт
Сценарист Вилли Расселл
Композитор Дэвид Хенчель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1983
Премьера в мире 16 июня 1983
Дата выхода
16 июня 1983 Россия 16+
29 сентября 1983 Австралия PG
16 июня 1983 Великобритания
9 февраля 1984 Греция
23 сентября 1983 Ирландия 15
16 июня 1983 Казахстан
13 октября 1983 Нидерланды
21 сентября 1983 США
16 июня 1983 Украина
8 февраля 1984 Франция
8 октября 1983 Швеция 7
MPAA PG
Сборы в мире $14 648 076
Производство Acorn Pictures
Другие названия
Educating Rita, Educando a Rita, L'éducation de Rita, Rita will es endlich wissen, A Educação de Rita, Edukacja Rity, Ekpaidevontas ti Rita, Lærenemme Rita, O Despertar de Rita, Rita, Rita Rita, Rita többet akar, Szebb dalt énekelni, Timmarna med Rita, Tunnit Ritan kanssa, Vedozeljna Rita, Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, Воспитание Риты, Да образоваш Рита, リタと大学教授, 凡夫俗女

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Рита любопытствует насчёт брака Фрэнка]
Dr. Frank Bryant Мы расстались, Рита, из-за поэзии.
Rita Что-что?
Dr. Frank Bryant Однажды жена объяснила мне, что за последние пятнадцать лет всё, что я писал как поэт, касалось только той части нашей жизни, когда мы узнавали друг друга.
Rita Ты поэт?
Dr. Frank Bryant Был. И чтобы дать мне что-то новое для творчества, она ушла от меня. Очень благородная женщина — моя жена — она ушла ради литературы. И, к удивлению, это сработало.
Rita Что, много хорошего написал, да?
Dr. Frank Bryant Нет. Я вообще перестал писать.

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