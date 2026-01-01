[Рита любопытствует насчёт брака Фрэнка]

Dr. Frank Bryant Мы расстались, Рита, из-за поэзии.

Rita Что-что?

Dr. Frank Bryant Однажды жена объяснила мне, что за последние пятнадцать лет всё, что я писал как поэт, касалось только той части нашей жизни, когда мы узнавали друг друга.

Rita Ты поэт?

Dr. Frank Bryant Был. И чтобы дать мне что-то новое для творчества, она ушла от меня. Очень благородная женщина — моя жена — она ушла ради литературы. И, к удивлению, это сработало.

Rita Что, много хорошего написал, да?