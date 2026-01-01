Цитаты
[Рита любопытствует насчёт брака Фрэнка]
Dr. Frank Bryant Мы расстались, Рита, из-за поэзии.
Rita Что-что?
Dr. Frank Bryant Однажды жена объяснила мне, что за последние пятнадцать лет всё, что я писал как поэт, касалось только той части нашей жизни, когда мы узнавали друг друга.
Rita Ты поэт?
Dr. Frank Bryant Был. И чтобы дать мне что-то новое для творчества, она ушла от меня. Очень благородная женщина — моя жена — она ушла ради литературы. И, к удивлению, это сработало.
Rita Что, много хорошего написал, да?
Dr. Frank Bryant Нет. Я вообще перестал писать.