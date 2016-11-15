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Зигги Стардаст и пауки с Марса
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Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Зигги Стардаст и пауки с Марса, 1973

1973 / Великобритания
7.6 Оцените
11 голосов
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О фильме

3 июля 1973 года Дэвид Боуи вышел на сцену лондонского Hammersmith Odeon, чтобы дать свой последний концерт в образе Зигги Стардаста. О том, что это прощальное выступление космического мессии, не знал заранее никто, включая музыкантов группы и режиссера Д.А. Пеннбекера, который вообще-то пришел туда снять двадцатиминутный промофильм, но, увидев Боуи на сцене, остался и запечатлел все, включая бесчисленные наряды артиста и полуживые от счастья толпы фанатов в партере. «Зигги Стардаст» — это памятник на экране, созданный при жизни, почти случайная и вполне удачная попытка ухватить лицо героя, постоянно меняющего обличье. Ставший сегодня классикой документального кино концертный фильм Пеннебекер в итоге разбавил лишь несколькими дублями артиста за сценой. Их, впрочем, достаточно для того, чтобы обозначить тот самый зазор, который создавал в Боуи бешеный магнетизм — зазор между персонажем и человеком, от которого трудно отвести взгляд. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

7.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 23 декабря 1983
Премьера в мире 31 августа 1979
Возраст 16+
Режиссер
Д. А. Пеннебейкер
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Мик Ронсон
Тревор Болдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зигги Стардаст и пауки с Марса 2 постера
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саундтрек фильма Зигги Стардаст и пауки с Марса
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