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Киноафиша Фильмы Приступить к ликвидации

Приступить к ликвидации

Pristupit k likvidatsii 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Весна 1945 года. Близится к концу Великая Отечественная война. Неспокойно в Западной Белоруссии. Там действует жестокая банда бывшего пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты не жалеют никого, в том числе и женщин, и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. Свои щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих доверенных людей, снабжающих их награбленным барахлом.

 

Раскручивая убийство одного из московских пособников бандитов, начальник отдела по борьбе с бандитизмом подполковник Иван Данилов со своей опергруппой постепенно восстанавливает всю цепочку преступлений, арестовывая, или уничтожая одного за другим членов банды…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 12 марта 1983
Дата выхода
12 марта 1983 Россия 6+
12 марта 1983 Беларусь
3 октября 1985 Венгрия
4 апреля 1983 США
Производство Belarusfilm, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Pristupit k likvidatsii, Az alvilágot felszámolni!, Die letzten Wölfe, Mit der Liquidierung beginnen, Start Liquidation, Приступить к ликвидации
Режиссер
Борис Григорьев
В ролях
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Василий Лановой
Василий Лановой
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Надежда Бутырцева.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
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