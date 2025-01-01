Весна 1945 года. Близится к концу Великая Отечественная война. Неспокойно в Западной Белоруссии. Там действует жестокая банда бывшего пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты не жалеют никого, в том числе и женщин, и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. Свои щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих доверенных людей, снабжающих их награбленным барахлом.

Раскручивая убийство одного из московских пособников бандитов, начальник отдела по борьбе с бандитизмом подполковник Иван Данилов со своей опергруппой постепенно восстанавливает всю цепочку преступлений, арестовывая, или уничтожая одного за другим членов банды…