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Про мамонтенка Про мамонтенка
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Про мамонтенка, 1983

1983 / СССР
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма происходит во время великого оледенения. Все живое оказывается под угрозой из-за огромного ледника, надвигающегося на землю. Животные, в том числе и мамонты, отправляются на юг в поисках лучшей доли. Однако Мамонтиха не хочет уходить в дальние земли без своего маленького сынишки, который куда-то запропастился. Несмотря на уговоры вожака, она остается, чтобы найти Мамонтенка. Выясняется, что малыш остался в пещере вместе со своим другом – Цветком. Пока Мамонтиха разыскивает своего ребенка, ледник неумолимо приближается… Что же будет с героями мультфильма? Сумеют ли они спастись от надвигающейся беды?

  • Режиссером мультфильма стал Борис Аблынин, имя которого известно зрителю не только благодаря анимационным фильмам, но и кукольным спектаклям. 
  • Среди других анимационных работ Бориса Аблынина – «Зайка-зазнайка» (1976), «Про щенка» (1979), «История одной куклы» (1984) и многие другие. 
  • В 1977 году в долине реки Киргилях был обнаружен ископаемый мамонтенок, названный Димой. Мультфильм «Про мамонтенка» был создан под впечатлением от этого значимого для науки события. 
  • Мультфильм вошел в сборник «Про мамонтенка», выпущенный в 2005 году.

Эта грустная история случилась очень давно, несколько миллионов лет назад. На зеленую и цветущую землю с севера надвигался ледник. Огромная стена из камней и льда медленно сползала с гор. Звери и птицы — все, кто тогда жил в этом регионе, начали мигрировать на юг, в теплые края. Двинулось в дорогу и стадо мамонтов. Они неспешно шагали навстречу новой жизни. Большие и добрые звери уходили последними, как и подобает самым сильным. Только одна мамонтиха не отправилась со всеми в дальний поход: пропал ее маленький сын.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1983
Возраст 0+
Режиссер
Борис Аблынин
В ролях
Клара Румянова
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
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Про мамонтенка
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