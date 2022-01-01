Про мамонтенка, 1983

Действие мультфильма происходит во время великого оледенения. Все живое оказывается под угрозой из-за огромного ледника, надвигающегося на землю. Животные, в том числе и мамонты, отправляются на юг в поисках лучшей доли. Однако Мамонтиха не хочет уходить в дальние земли без своего маленького сынишки, который куда-то запропастился. Несмотря на уговоры вожака, она остается, чтобы найти Мамонтенка. Выясняется, что малыш остался в пещере вместе со своим другом – Цветком. Пока Мамонтиха разыскивает своего ребенка, ледник неумолимо приближается… Что же будет с героями мультфильма? Сумеют ли они спастись от надвигающейся беды?
Эта грустная история случилась очень давно, несколько миллионов лет назад. На зеленую и цветущую землю с севера надвигался ледник. Огромная стена из камней и льда медленно сползала с гор. Звери и птицы — все, кто тогда жил в этом регионе, начали мигрировать на юг, в теплые края. Двинулось в дорогу и стадо мамонтов. Они неспешно шагали навстречу новой жизни. Большие и добрые звери уходили последними, как и подобает самым сильным. Только одна мамонтиха не отправилась со всеми в дальний поход: пропал ее маленький сын.