Кристина, 1983

Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингэма и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их убивает. Она требует беспрекословного подчинения. Она… автомобиль! Чтобы сохранить свою жизнь, юноша должен посвятить ее жестокой Кристине. История роскошного красного Плимута 1958 года полна страшных тайн. Все его предыдущие хозяева погибли. И юный Ромео должен стать очередной жертвой ненасытной Джульетты.