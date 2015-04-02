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Кристина Кристина
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Christine

Кристина, 1983

1983 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингэма и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их убивает. Она требует беспрекословного подчинения. Она… автомобиль! Чтобы сохранить свою жизнь, юноша должен посвятить ее жестокой Кристине. История роскошного красного Плимута 1958 года полна страшных тайн. Все его предыдущие хозяева погибли. И юный Ромео должен стать очередной жертвой ненасытной Джульетты.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 9 декабря 1983
Премьера в мире 11 мая 1983
Возраст 16+
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Кит Гордон
Джон Стокуэлл
Джон Стокуэлл
Роберт Проски
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Кристин Белфорд
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Постер фильма Кристина 2 постера
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Кристина
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ого, сколько экранизаций Кинга насыпали... А Сияние забыли. И вполне интересный фильм Нужные вещи. Может, в одну тему все объединить?

Наверное, у… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mari_190882 от 19/08/2011 - 08:20:26




Да, кино здоровское. Машинка реальна пугала, казалась живой и с характером.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стивен Кинг считает, что нет смысла снимать ремейки «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили» Писатель гордится этими экранизациями. 
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25 февраля 2022 14:13
Режиссер новой экранизации «Кристины» Стивена Кинга обещает, что фильм будет «чрезвычайно сексуальным» Машину-убийцу он называет «Оверлуком» на колесах», отсылая к отелю из «Сияния».
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27 декабря 2021 13:12
Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер завершил работу над сценарием новой экранизации «Кристины» Производственный процесс может стартовать уже в следующем году.
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15 октября 2021 14:22
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