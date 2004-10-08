Голод, 1983

Катрин Денев играет холодную и прекрасную вампиршу Мириэм, которая блуждает в потемках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Боуи исполняет роль Джона, ее двухсотлетнего партнера, с которым бессмертная героиня делит не только свою тайную жизнь, но и тайные страсти! Когда ее верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, к нему на помощь является обворожительная женщина-ученый, которая становится частью ужасного треугольника, сотканного из желания, секса и крови.