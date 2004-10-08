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Голод Голод
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The Hunger

Голод, 1983

1983 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Катрин Денев играет холодную и прекрасную вампиршу Мириэм, которая блуждает в потемках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Боуи исполняет роль Джона, ее двухсотлетнего партнера, с которым бессмертная героиня делит не только свою тайную жизнь, но и тайные страсти! Когда ее верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, к нему на помощь является обворожительная женщина-ученый, которая становится частью ужасного треугольника, сотканного из желания, секса и крови.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 29 апреля 1983
Премьера онлайн 8 октября 2004
Премьера в мире 29 апреля 1983
Возраст 16+
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Клифф Де Янг
Бет Элерс
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Warner Bros готовит ремейк эротического фильма о вампирах «Голод» В оригинальной картине 1983 года главные роли исполнили Катрин Денев и Дэвид Боуи.
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19 мая 2021 11:14
«Иноекино» проведет показы лучших фильмов про вампиров С 27 по 29 октября в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска пройдут показы самых ярких фильмов о вампирах - «Голод» Тони Скотта, «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы
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