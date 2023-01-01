Карантин, 1983

Детский садик, в который ходит главная героиня фильма, пятилетняя Маша, закрывают на карантин. Но вот беда, сидеть с девочкой дома совершенно некому, поэтому родственники по очереди берут ее с собой на работу. Папа, мама, бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка - у каждого из них столько своих забот, что уделить внимание Маше они уже не успевают. Однажды приглядывать за девочкой оставляют студента-практиканта, который в свободное время подрабатывает дворником. Маша с удовольствием помогает ему наводить на улице чистоту, а еще знакомится с мальчиком. Увидятся ли новые друзья снова?