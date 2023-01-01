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Карантин, 1983

1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Детский садик, в который ходит главная героиня фильма, пятилетняя Маша, закрывают на карантин. Но вот беда, сидеть с девочкой дома совершенно некому, поэтому родственники по очереди берут ее с собой на работу. Папа, мама, бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка - у каждого из них столько своих забот, что уделить внимание Маше они уже не успевают. Однажды приглядывать за девочкой оставляют студента-практиканта, который в свободное время подрабатывает дворником. Маша с удовольствием помогает ему наводить на улице чистоту, а еще знакомится с мальчиком. Увидятся ли новые друзья снова?

  • Автором сценария выступила известная писательница Галина Щербакова, автор повестей “Вам и не снилось” (1979), “Дверь в чужую жизнь” (1985), “Митина любовь” (1997) и многих других. 
  • Роли Маши исполнила Айлика (Лика) Кремер. В дальнейшем она окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре и кино, работала телеведущей. В 2019 году Лика Кремер основала собственную студию подкастов “Либо/либо”. 
  • Автором музыки к фильму стал известный композитор Алексей Рыбников, стихи написал поэт-песенник Юрий Энтин.  
  • В 1984 году фильм был отмечен премией “Золотое плато” международного фестиваля детского кино в Авеллино (Италия).

Когда в детском саду объявили карантин, оказалось, что пятилетнюю Машу не у кого оставить, все заняты неотложными делами. Даже прабабушка и прадедушка тоже работают. Поэтому Маша будет жить у родственников, друзей, коллег и случайных знакомых, а заодно, быть может, узнает много полезного, интересного и увлекательного.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 22 августа 1983
Премьера в мире 22 августа 1983
Возраст 6+
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
В ролях
Аилика Кремер
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Юрий Дуванов
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Карантин 1 постер
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Карантин

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