Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путешествие будет приятным
Киноафиша Фильмы Путешествие будет приятным
Путешествие будет приятным

Путешествие будет приятным, 1982

1982 / СССР
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Хорошая девушка Люда по протекции папы работает в торговом представительстве и заочно учится на экономическом факультете сибирского ВУЗа. Она встречается с красавцем Андреем, который накануне совместного отпуска изменяет скромнице Люде с роковой обольстительницей Ольгой. Люде в отпуск поехать всё равно хочется, хотя бы назло изменщику. И тут некто Геннадий, которому девушка когда-то заочно помогла, приглашает её съездить на озёра. На его самодельном авто... «Самодельное авто» уже настораживает... Да и молодые люди друг друга никогда не видели. А уж как Люда раздражается, когда видит правильного во всех отношениях Геннадия и начинает его сравнивать с коварным изменщиком, и не в пользу влюбленного изобретателя... Чем закончится это путешествие?

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1982
Возраст 6+
Режиссер
Альберт С. Мкртчян
В ролях
Светлана Аманова
Светлана Аманова
Борис Галкин
Борис Галкин
Лидия Смирнова
Баадур Цуладзе
Игорь Янковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путешествие будет приятным 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Путешествие будет приятным смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши