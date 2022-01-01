Путешествие будет приятным, 1982

Хорошая девушка Люда по протекции папы работает в торговом представительстве и заочно учится на экономическом факультете сибирского ВУЗа. Она встречается с красавцем Андреем, который накануне совместного отпуска изменяет скромнице Люде с роковой обольстительницей Ольгой. Люде в отпуск поехать всё равно хочется, хотя бы назло изменщику. И тут некто Геннадий, которому девушка когда-то заочно помогла, приглашает её съездить на озёра. На его самодельном авто... «Самодельное авто» уже настораживает... Да и молодые люди друг друга никогда не видели. А уж как Люда раздражается, когда видит правильного во всех отношениях Геннадия и начинает его сравнивать с коварным изменщиком, и не в пользу влюбленного изобретателя... Чем закончится это путешествие?