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Утро без отметок, 1983

1983 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детсадовец Глеб влюбляется в первоклассницу Наташу Алябину. Мальчик мечтает учиться с ней в одном классе, но вот беда, в школу он пойдет только в следующем году. Пока же Глебу предстоит выступать на утреннике в детском саду. Упрямый герой не собирается сдаваться так просто – в обмен на перочинный ножик он берет у соседа Кости Королькова школьную форму и отправляется в первый класс. Глеб еще не знает, какие приключения ждут его в стенах школы…

  • Премьера картины состоялась 1 сентября 1984 года. В этот день в стране впервые отметили День знаний – праздник всех, кто учится или преподает. 
  • Школьный доктор Аркадий Борисович, роль которого исполнил Игорь Кваша, имеет внешнее сходство с писателем Антоном Павловичем Чеховым. Сходство подчеркивается тем, что в кабинете героя висит портрет этого классика. 
  • Юрий Соломин и Вахтанг Кикабидзе сыграли в «Утре без отметок»... персонажей другого фильма. Разведчик Славин и шпион Глэбб, которые снятся Глебу, являются персонажами многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить…» (1984). 
  • Исполнитель роли Глеба – Кирилл Головко-Серский связал свою жизнь с актерской профессией. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Любимец публики» (1985), «Маргоша» (2009), «Карпов» (2012).

Веселый и поучительный фильм про шестилетнего Глеба, нежелающего посещать детский сад. Выменяв у первоклассника школьную форму на перочинный нож, Глеб вместо друга 1 сентября пришел в школу…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 25 декабря 1983
Премьера в мире 25 декабря 1983
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Мартынов
В ролях
Кирилл Головко-Серский
Мария Вартикова
Павел Гайдученко
Алексей Тюрников
Иван Сухоруков-Соколов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Утро без отметок 1 постер
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