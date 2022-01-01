Утро без отметок, 1983

Детсадовец Глеб влюбляется в первоклассницу Наташу Алябину. Мальчик мечтает учиться с ней в одном классе, но вот беда, в школу он пойдет только в следующем году. Пока же Глебу предстоит выступать на утреннике в детском саду. Упрямый герой не собирается сдаваться так просто – в обмен на перочинный ножик он берет у соседа Кости Королькова школьную форму и отправляется в первый класс. Глеб еще не знает, какие приключения ждут его в стенах школы…
Веселый и поучительный фильм про шестилетнего Глеба, нежелающего посещать детский сад. Выменяв у первоклассника школьную форму на перочинный нож, Глеб вместо друга 1 сентября пришел в школу…