Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Змей на чердаке
1 постер
Киноафиша Фильмы Змей на чердаке

Змей на чердаке

Zmey na cherdake 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На чердаке жили страхи, которые пугали трусливого мальчишку.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 29 сентября 1983
Дата выхода
29 сентября 1983 Россия 0+
Другие названия
Zmey na cherdake, Kite in the Attic, Змей на чердаке
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Змей на чердаке
Грейхаунд 7.1
Грейхаунд (2020)
Сад изящных слов 7.6
Сад изящных слов (2013)
Ограбление по... 8.1
Ограбление по... (1988)
Халиф-аист 7.7
Халиф-аист (1981)
Ничуть не страшно 7.6
Ничуть не страшно (1981)
Чуффык 6.4
Чуффык (1993)
Чинк 5.9
Чинк (1992)
Живая игрушка 6.8
Живая игрушка (1982)
Подарок для самого слабого 8.0
Подарок для самого слабого (1978)
Комино 5.8
Комино (1990)
Дом, который построили все 5.7
Дом, который построили все (1984)
Где же медвежонок? 5.4
Где же медвежонок? (1979)

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше