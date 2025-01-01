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Змей на чердаке
Змей на чердаке
Zmey na cherdake
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
На чердаке жили страхи, которые пугали трусливого мальчишку.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
29 сентября 1983
Дата выхода
29 сентября 1983
Россия
0+
Другие названия
Zmey na cherdake, Kite in the Attic, Змей на чердаке
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Олег Анофриев
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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