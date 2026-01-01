Уик-энд Остермана

, 1983
The Osterman Weekend
США / боевик, триллер / 18+
О фильме

Джон Таннер и его близкие часто проводят время с тремя другими респектабельными американскими семействами. Однажды Джона вызывают в Вашингтон, где агенты ЦРУ открывают ему шокирующую правду — все его приятели являются агентами советской подпольной организации. Таннеру придется помочь спецслужбам вывести шпионов на чистую воду. Для этого он должен играть свою роль, как ни в чем не бывало, что крайне непросто, учитывая новые знания…

В ролях

Рутгер Хауэр
Деннис Хоппер
Джон Херт
Крэйг Т. Нельсон
Крис Сарандон
Мег Фостер
Режиссер Сэм Пекинпа
Сценарист Роберт Ладлэм, Ian Masters, Алан Шарп
Композитор Лало Шифрин
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 14 октября 1983
Дата выхода
21 октября 1983 Россия 18+
15 октября 1983 Греция
13 февраля 1984 Дания 15
21 октября 1983 Казахстан
14 октября 1983 США
21 октября 1983 Украина
18 апреля 1984 Франция
9 июня 1984 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $6 486 797
Производство Osterman Weekend Associates, Davis-Panzer Productions
Другие названия
The Osterman Weekend, Das Osterman-Weekend, Osterman Weekend, Ostermanov vikend, Az Osterman-hétvége, Blodig weekend, Blodiga weekend, Clave Omega, Clave: Omega, Den blodige weekend, Güçlü ve sert, Mission CIA, O Casal Osterman, O Fim-de-Semana de Osterman, Omega, el último encuentro, Operasjon Omega, Operațiunea Osterman, Osterman week-end, Osterman, to 48oro ton kataskopon, Ostermanide nädalalõpp, Ostermano savaitgalis, Sam Peckinpahin Verinen viikonloppu, Weekend Ostermana, Όστερμαν, το 48ωρο των κατασκόπων, Уик-энд Остермана, Уикендът на Остерман, バイオレント・サタデー, 周末大行動

Рейтинг фильма

5.9
11 голосов
5.8 IMDb

Цитаты

John Tanner То, что вы только что увидели, во многом похоже на видеоигру в натуральную величину. Вы видели, как лжец разговаривал с убийцей, и не смогли их отличить. Но, эй, это всего лишь телевидение. Как вы, наверное, знаете, телевизионные программы — просто паузы между попытками украсть у вас деньги. Так что, если хотите сэкономить — выключите меня. Это простое движение рукой и остатками вашей свободной воли. Момент настал. Спорю, вы не сможете. Но попробуйте.
[пауза]
John Tanner Я ещё в эфире?

