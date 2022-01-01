Волчище – серый хвостище, 1983

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о выходе в прокат О фильме По мотивам русской народной сказки. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1983 Премьера в России 22 апреля 1983 Премьера в мире 22 апреля 1983 Возраст 6+ Режиссер Галина Баринова В ролях Анатолий Баранцев Анастасия Вертинская Анатолий Папанов Зинаида Нарышкина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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