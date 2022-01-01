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Волчище – серый хвостище
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Волчище – серый хвостище, 1983

1983 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

По мотивам русской народной сказки.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 22 апреля 1983
Премьера в мире 22 апреля 1983
Возраст 6+
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Анатолий Баранцев
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Волчище – серый хвостище 1 постер
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