Советский Туркестан, 1920-е годы. Бывший красноармеец Андрей Хромов отправляется в Среднюю Азию, чтобы поближе познакомиться с народными боевыми искусствами. Герой хочет осуществить свою давнюю мечту – создать вид самообороны, который не требует ношения оружия. Человеку будет достаточно сразиться с врагом врукопашную. В путешествии Хромова ожидает немало опасностей и приключений.
После гражданской войны бывший красноармеец Хромов попадает в Среднюю Азию, где собирает материал о боевых искусствах, желая разработать собственное - самбо. В его руки попадает тетрадь старого мастера с секретами борьбы, за которой охотится банда басмачей.
|1 января 1983
|Россия
|12+
|13 ноября 1983
|СССР
|6 июня 1983
|США