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Непобедимый

Nepobedimyy 18+
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О фильме

Советский Туркестан, 1920-е годы. Бывший красноармеец Андрей Хромов отправляется в Среднюю Азию, чтобы поближе познакомиться с народными боевыми искусствами. Герой хочет осуществить свою давнюю мечту – создать вид самообороны, который не требует ношения оружия. Человеку будет достаточно сразиться с врагом врукопашную. В путешествии Хромова ожидает немало опасностей и приключений.

  • Несмотря на то что имя и фамилия главного героя, Андрея Хромова, вымышлены, инициалы «А.Х.» отсылают к имени Анатолия Харлампиева, одного из основателей борьбы самбо. Его памяти и посвящен этот фильм. 
  • Режиссер картины Юрий Борецкий снял более десятка картин. Помимо «Непобедимого», наибольшую известность получили его ленты «Офицер запаса» (1971), «Оленья охота» (1981), «Призраки зеленой комнаты» (1991). 
  • Во время проката фильм посмотрели свыше 29 миллионов советских зрителей. Отмечалось, что после премьеры «Непобедимого» в СССР вырос спрос на занятия борьбой самбо. 
  • Автором сценария выступил Павел Лунгин. Несмотря на то что в целом фильм основывался на биографии Анатолия Харлампиева, некоторые эпизоды (например, путешествие героя по Средней Азии и изучение приемов народной борьбы) не имеют отношения к действительности.

После гражданской войны бывший красноармеец Хромов попадает в Среднюю Азию, где собирает материал о боевых искусствах, желая разработать собственное - самбо. В его руки попадает тетрадь старого мастера с секретами борьбы, за которой охотится банда басмачей.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Дата выхода
1 января 1983 Россия 12+
13 ноября 1983 СССР
6 июня 1983 США
Сборы в мире $1 671 849
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Nepobedimyy, El invencible, Az önvédelem nagymestere, Der Stärkere, Unbesiegbar, Непобедимый
Режиссер
Юрий Борецкий
В ролях
Андрей Ростоцкий
Андрей Ростоцкий
Хамза Умаров
Нурмухан Жантурин
Едгар Сагдиев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Непобедимый

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