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Пацаны, 1983

1983 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Павел Васильевич – начальник спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, которые стали жертвами неблагополучия в семье и в обществе. Разъяренные и добрые, чувствительные и черствые, умные и глупые – все эти дети совсем разные. У каждого из них своя манера поведения, свои взгляды и суждения. Павел Васильевич старается найти подход и помочь каждому, но взрослому трудно достучаться до ребенка…

  • Сценарий фильма был написан режиссером Динарой Асановой в соавторстве с Юрием Клепиковым, ее постоянным партнером с первого фильма. Их знакомство состоялось на студии Ленфильм, когда Асанова уже четыре года не могла получить работу. Прочтя сценарий «Не болит голова у дятла», она поняла, что искала именно такой проект. 
  • На этот раз в основу сюжета лег документальный материал: в Ленинградской области реально существовал трудовой лагерь «Прометей», куда на лето свозили трудных детей со всего города. Детские роли в фильме исполнили реальные воспитанники лагеря. 
  • Как и другие работы Асановой, фильм отмечен большим количеством импровизации. Полное отсутствие профессиональных актеров, сдержанность оператора и скупость драматических линий создают эффект кинохроники, документальности происходящего.

Павел, начальник летнего спортивно-трудового лагеря, выпускник института физкультуры, собрал "трудных" подростков, многие из которых состояли на учете в милиции, и сумел стать для них другом и хорошим наставником.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 5 ноября 1983
Премьера в мире 5 ноября 1983
Возраст 12+
Режиссер
Динара Асанова
В ролях
Валерий Приемыхов
Андрей Зыков
Ольга Машная
Ольга Машная
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пацаны 3 постера
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Пацаны
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
sergeypinok 9 февраля 2016, 02:07
Римейк старого фильма "Американка" ничего нового придумать не могут !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Умер сценарист «Истории Аси Клячиной» и «Седьмого спутника» Юрий Клепиков Драматург скончался от болезни в возрасте 86 лет.
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2 ноября 2021 13:25
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