Пацаны, 1983

Павел Васильевич – начальник спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, которые стали жертвами неблагополучия в семье и в обществе. Разъяренные и добрые, чувствительные и черствые, умные и глупые – все эти дети совсем разные. У каждого из них своя манера поведения, свои взгляды и суждения. Павел Васильевич старается найти подход и помочь каждому, но взрослому трудно достучаться до ребенка…