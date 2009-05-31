Навстречу шторму, 2009

Сэр Уинстон Черчилль был назначен премьер-министром Великобритании в тот самый день, когда нацисты начали вторжение во Францию. Непосредственное беспокойство вызывает судьба британского экспедиционного корпуса английской армии, который теперь оказался в ловушке, зажатый между морем и войсками вермахта. Тогда Черчилль планирует эвакуацию в Дюнкерке, которая спасает большинство из них. Он формирует единое правительство с лейбористской партией и твердо отказывается вести переговоры о сепаратном мире с немцами. У него складываются личные отношения с президентом Франклином Рузвельтом, но США все еще не торопится вступать в войну. Англии приходится вести сражения на Западном фронте практически в одиночку. Смогут ли они выстоять и продержаться до прихода союзников?