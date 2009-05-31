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Into the Storm

Навстречу шторму, 2009

2009 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сэр Уинстон Черчилль был назначен премьер-министром Великобритании в тот самый день, когда нацисты начали вторжение во Францию. Непосредственное беспокойство вызывает судьба британского экспедиционного корпуса английской армии, который теперь оказался в ловушке, зажатый между морем и войсками вермахта. Тогда Черчилль планирует эвакуацию в Дюнкерке, которая спасает большинство из них. Он формирует единое правительство с лейбористской партией и твердо отказывается вести переговоры о сепаратном мире с немцами. У него складываются личные отношения с президентом Франклином Рузвельтом, но США все еще не торопится вступать в войну. Англии приходится вести сражения на Западном фронте практически в одиночку. Смогут ли они выстоять и продержаться до прихода союзников? 

  • Черчилль, его мужчины и жена смотрят фильм «Эта женщина Гамильтон» 1941 года, повествующий о романе адмирала Нельсона и леди Эммы Гамильтон. В реальной жизни Черчилль был поклонником Нельсона и, по слухам, фактически он сам написал сценарий этой картины, а также объявил ее своим самым любимым фильмом. 
  • Персонаж, награжденный Крестом Виктории, был создан по образу лейтенанта авиации Эрика Джеймса Бриндли Николсона из истребительной эскадрильи 249. 

Взгляд на жизнь и карьеру премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в конце Второй мировой войны.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 31 мая 2009
Возраст 16+
Режиссер
Тадеус О`Салливан
В ролях
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Эдриан Скарборо
Эдриан Скарборо
Джек Шеперд
Лен Кариу
Лен Кариу
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Навстречу шторму 3 постера
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Навстречу шторму
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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