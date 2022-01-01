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Джимми Смитс
Джимми Смитс
Jimmy Smits
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Джимми Смитс
Jimmy Smits
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Дата рождения
9 июля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
191 см
Биография Джимми Смитса
Родился 9 июля 1955 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джимми Смитса
На высоте мечты
драма, мюзикл
2021, США
6.0
Мать и дитя
драма
2009, США / Испания
7.0
Жизнь по Джейн Остин
драма, мелодрама
2007, США
8.0
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик
2005, США
8.0
Спаси и сохрани
ужасы, триллер
2000, США / Германия
5.0
Моя семья
драма
1995, США
7.0
Подмена
комедия, сказка
1991, США
5.0
Старый гринго
приключения, мелодрама, исторический
1989, США
5.0
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