30 звезд, поразительно похожих на своих родителей в том же возрасте

Тест на отцовство тут не нужен: герои этой подборки, звездные папы-мамы и их дети, не просто похожи друг на друга, но обладают по-настоящему удивительным сходством. От Риз Уизерспун и ее «мини-мы», дочки Авы, до Криса Пайна и его не менее знаменитого отца – «Киноафиша» предлагает своими глазами оценить поразительную «похожесть» звезд и их родителей в том же возрасте.