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Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
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Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
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Дата рождения
21 декабря 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джулия Робертс
были в отношениях с 1989 по 1991 гг
Дональд Сазерленд
отец и сын
Биография Кифер Сазерленд
Родился 21 декабря 1966 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кифер Сазерленд
Наемник
боевик, триллер
2022, США
7.0
Где Кайра?
драма
2018, США
5.0
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.0
Заброшенный
драма
2015, США / Франция / Канада
6.0
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
5.0
Фундаменталист поневоле
триллер
2012, США / Великобритания / Катар
6.0
Двенадцать
драма
2010, США / Франция
7.0
Меланхолия
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.0
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Появился трейлер сериала-антологии «Первая леди», посвященного женам выдающихся президентов США
Телепроект Showtime дебютирует весной.
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18 февраля 2022 11:54
Новый шпионский сериал с Кифером Сазерлендом «Кроличья нора» стартует осенью
Проект войдет в число новинок сервиса Paramount+.
Написать
3 февраля 2022 10:45
Драматический сериал «24 часа» с Кифером Сазерлендом может получить продолжение
Канал Fox заинтересован в возобновлении своих популярных шоу, и «24 часа» не являются исключением.
Написать
10 сентября 2021 15:28
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30 звезд, поразительно похожих на своих родителей в том же возрасте
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Написать
7 января 2019 00:22
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Написать
18 октября 2018 00:02
Все статьи
Связи
Джулия Робертс
Julia Roberts
были в отношениях с 1989 по 1991 гг
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
отец и сын
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