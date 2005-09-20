«Меня зовут Эрл» – это американский комедийный сериал о карме. Главный герой – Эрл Хикки, мелкий воришка, у которого нет работы и цели в жизни. Он живет с женой и двумя детьми, чьим отцом не является, а также заботится о своем брате-недотепе. Однажды он покупает лотерейный билет и выигрывает одну сотню тысяч долларов, но его тут же сбивает машина. Пока Эрл лежит в больнице, жена уходит к другому мужчине и забирает себе их трейлер. Тогда главный герой решает, что ему пора исправить все плохое, что он сделал в своей жизни, чтобы у него наконец-то появилось что-то хорошее. Так он составляет список всех своих злодеяний и людей, которых когда-то обидел, чтобы исправить свою карму.