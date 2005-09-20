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Постер к сериалу Меня зовут Эрл
Постер к сериалу Меня зовут Эрл
Постер к сериалу Меня зовут Эрл
Постер к сериалу Меня зовут Эрл
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.8
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4 постера
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Меня зовут Эрл
Меня зовут Эрл (2005 - 2009) My Name is Earl 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 48 часов 0 минут
О чем сериал

«Меня зовут Эрл» – это американский комедийный сериал о карме. Главный герой – Эрл Хикки, мелкий воришка, у которого нет работы и цели в жизни. Он живет с женой и двумя детьми, чьим отцом не является, а также заботится о своем брате-недотепе. Однажды он покупает лотерейный билет и выигрывает одну сотню тысяч долларов, но его тут же сбивает машина. Пока Эрл лежит в больнице, жена уходит к другому мужчине и забирает себе их трейлер. Тогда главный герой решает, что ему пора исправить все плохое, что он сделал в своей жизни, чтобы у него наконец-то появилось что-то хорошее. Так он составляет список всех своих злодеяний и людей, которых когда-то обидел, чтобы исправить свою карму.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Прессли
Джейми Прессли Joy Turner
Надин Веласкес
Надин Веласкес Catalina
Джейсон Ли
Джейсон Ли Earl Hickey
Итан Сапли
Итан Сапли Randy Hickey
Эдди Стиплз
Эдди Стиплз Darnell "Crab Man" Turner
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Меня зовут Эрл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 24 эпизода
 
Меня зовут Эрл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 23 эпизода
 
Меня зовут Эрл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 22 эпизода
 
Меня зовут Эрл - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 27 эпизодов
 
Кадры из сериала
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