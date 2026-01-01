Содержание:

Энди Серкис – Фильмы

- Энди Серкис – «Властелин колец»

- Энди Серкис – «Планета обезьян»

- Энди Серкис – «Звёздные войны»

- Энди Серкис – «Чёрная пантера»

Энди Серкис – Личная жизнь

Английский актёр Энди Серкис родился 20 апреля 1964 года в Лондоне. Его мать, англичанка Лили Уич, занималась с детьми с ограниченными возможностями, а отец, Клемент Серкис был армянином иранского происхождения и работал гинекологом. Начальное образование Энди получил в Школе Святого Бенедикта, после чего поступил на отделение визуальных искусств в Ланкастерский университет. Там же он изучал театр, которым тут же страстно увлёкся.

Как и большинство начинающих актёров, после выпуска из университета Энди Серкис стал играть небольшие роли на телевидении. Среди его первых сериалов можно назвать такие, как «Арена», «Чисто английское убийство» и «Начальник полиции».

Энди Серкис – Фильмы

Первыми полнометражными фильмами, в которых в небольших ролях появился молодой Энди Серкис, стали «Принц Ютландии» и «Соседняя комната». В 1996 году он сыграл в картине «Стелла плетёт интриги», а в 1997 появился в ленте «Карьеристки» Майка Ли. В конце 90-х Энди то и дело мелькал на телевидении, а также периодически снимался в полном метре. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Кутерьма», «Оливер Твист», «Среди гигантов», «Обитель демонов» и многих других.

Энди Серкис – «Властелин колец»

Настоящая известность настигла актёра в начале 2000-х, когда на экраны вышла культовая трилогия Питера Джексона по мотивам книг Дж.Р.Р. Толкина, где одну из ключевых ролей исполнил Энди Серкис. Голлум, существо, которое он воплотил на экране, стал первым персонажем в кино, созданным при помощи технологии захвата движения. Фильмы стали большим прорывом в техническом развитии кинематографа, а также принесли Серкису всемирную известность. Он также вернулся к роли Голлума в ленте «Хоббит: Нежданное путешествие», который рассказывает историю Бильбо Бэггинса. Кроме того, Серкис выступил на проекте в качестве второго режиссёра.

Энди Серкис – «Планета обезьян»

После роли Голлума, а также фильма «Кинг Конг» за актёром закрепилась позиция одного из главных CGI исполнителей Голливуда. В 2011 году на экраны выходит фильм «Восстание планеты обезьян», в котором главную роль исполнил Энди Серкис. Цезарь, его персонаж, был также воплощён на экране при помощи технологии захвата движения. Впоследствии Серкис сыграл эту роль и в двух других картинах трилогии, которая рассказывает о войне людей и разумных обезьян.

Энди Серкис – «Звёздные войны»

В 2015 году в прокат выходит первый фильм новой трилогии по вселенной Джорджа Лукаса – «Звёздные войны: Пробуждение силы» от режиссёра Джей Джей Абрамса. Энди Серкис остался неизменен своему таланту играть персонажей, созданных при помощи компьютерных эффектов, и воплотил на экране образ верховного лидера Сноука. Его персонаж вызвал множество обсуждений среди поклонников. Серкис вернулся к роли в следующем эпизоде под названием «Звёздные войны: Последние джедаи», однако это стало его последним появлением в космической саге.

Энди Серкис – «Чёрная пантера»

Энди Серкис то и дело снимается в самых масштабных и громких франшизах современности. Помимо «Властелина колец», «Планеты обезьян» и «Звёздных войн», ему также удалось попасть в киновселенную «Марвел» в роли Улисса Кло. Его первое появление на экране состоялось в 2015 году в фильме «Мстители: Эра Альтрона», затем он также вернулся к этой роли в картине «Чёрная пантера»,

Энди Серкис – Личная жизнь

В 2002 году Энди Серкис женился на актрисе Лоррейн Эшборн. У пары трое детей: Руби, Сонни и Луис.