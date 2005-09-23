«Говорящая с призраками» — драматическое шоу, выходящее на канале CBS в течение пяти лет, с 2005 по 2010 год. Сюжет разворачивается вокруг владелицы антикварного магазина Мелинды Гордон, которая открывает в себе способность общаться с призраками умерших людей. Время от времени героиня выступает неким посредником между мирами, помогая людям закончить нерешенные проблемы. Периодически Мелинда также сотрудничает с полицейскими, помогая в раскрытии особо запутанных дел. Все это она делает совершенно бескорыстно, исходя из своего этического кодекса. История Мелинды частично основана на жизни медиума Джеймса Ван Прага. Он является сопродюсером многосерийного сериала.