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Постер к сериалу Говорящая с призраками
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.4
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1 постер
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками
Говорящая с призраками (2005 - 2010) Ghost Whisperer 12+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 107 часов 0 минут
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О чем сериал

«Говорящая с призраками» — драматическое шоу, выходящее на канале CBS в течение пяти лет, с 2005 по 2010 год. Сюжет разворачивается вокруг владелицы антикварного магазина Мелинды Гордон, которая открывает в себе способность общаться с призраками умерших людей. Время от времени героиня выступает неким посредником между мирами, помогая людям закончить нерешенные проблемы. Периодически Мелинда также сотрудничает с полицейскими, помогая в раскрытии особо запутанных дел. Все это она делает совершенно бескорыстно, исходя из своего этического кодекса. История Мелинды частично основана на жизни медиума Джеймса Ван Прага. Он является сопродюсером многосерийного сериала.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джон Грэй
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Melinda Gordon
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди Eli James
Джей Мор
Джей Мор Professor Rick Payne
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл
Аиша Тайлер
Аиша Тайлер Andrea Moreno
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Говорящая с призраками - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Говорящая с призраками - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 22 эпизода
 
Говорящая с призраками - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 18 эпизодов
 
Говорящая с призраками - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 23 эпизода
 
Говорящая с призраками - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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