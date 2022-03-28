Содержание:

- Кеннет Брана в молодости

- Кеннет Брана – Фильмы

- Кеннет Брана – «Гарри Поттер»

- Кеннет Брана – «Убийство в Восточном экспрессе»

- Кеннет Брана - Личная жизнь

Кеннет Брана в молодости

Британский актер, режиссер и сценарист Кеннет Брана родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Ирландия, в семье сантехника Уильяма Брана и его супруги Фрэнсис. Когда Кеннету было 10 лет, семья переехала в Англию, и чтобы мальчика не дразнили в школе из-за ирландского акцента, ему пришлось много заниматься с преподавателями. Еще в школе Брана начал проявлять интерес к театру. Он сыграл в нескольких школьных постановках, а после школы поступил в Королевскую академию драматического искусства. Брана окончил ее в 1981 году с золотой медалью.

Кеннет Брана – Фильмы

В том же году Кеннет начал свою карьеру на телевидении, снявшись в мини-сериале «Мебери», после чего сыграл роль в драме Хью Хадсона «Огненные колесницы». Двумя годами позже Брана стал членом труппы Королевского шекспирового театра и сыграл Генриха V в одноимённом спектакле по Шекспиру. Критики высоко оценивали работу актера, но через некоторое время Кеннет покинул театр, чтобы вновь играть на телевидении. Лишь в 87 году он обратился к театру, когда открыл собственную театральную компанию под названием Renaissance Theatre Company.

Знаковыми картинами тех лет в карьере Браны можно назвать «Фортуну войны», «Оглянись в гневе» и «Генрих V», который стал не только режиссерским дебютом Браны, но и принес Кеннету множество наград и номинаций. В перерывах между съемками Кеннет Брана занимался постановками шекспировских пьес в театре и очень преуспел на этом поприще. До сих пор он считается одним из лучших театральных постановщиков в Англии.

Кеннет Брана – «Гарри Поттер»

В 2002 году Кеннет сыграл роль профессора Златопуста Локонса в фильме «Гарри Поттер и тайная комната». Фильм стал вторым из восьмисерийной франшизы про Гарри Поттера и уже давно вошел в разряд культовых. Главные роли в саге исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Брана мог стать режиссером третьего фильма - «Гарри Поттер и узник Азкабана», однако картину снял Альфонсо Куарон.

В 2005 году Брана получил номинации на «Золотой глобус», «Эмми», «Золотой спутник» и «Гильдию актеров» за роль в биографическом телефильме «Тёплые источники», сыграв президента Франклина Делано Рузвельта.

В 2011 году Кеннет стал режиссером фильма «Тор» из вселенной Marvel. На главную роль был приглашен Крис Хемсворт, который вернулся к своей роли в двух последующих сольных фильмах про Тора, а также в нескольких частях «Мстителей». Картина имела финансовый успех, собрав более 449 млн долларов по всему миру, а также получила одобрение критиков.

В 2014 он снял ребут франишизы про Джека Райна – «Джек Райан: Теория хаоса» с Крисом Пайном в главной роли. Фильм не получил огромного успеха, однако неплохо показал себя в прокате.

Кеннет Брана – «Убийство в Восточном экспрессе»

В 2017 Брана вновь громко заявил о себе, сняв свою версию романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Помимо режиссуры Кеннет также сыграл в картине главную роль – Эркюля Пуаро. Фильм тепло приняли зрители и критики, отмечая новаторский подход постановщика. Это дало Кеннету толчок для создания своей «вселенной» по Агате Кристи, и следующей его работой станет «Смерть на Ниле».

Кеннет Брана - Личная жизнь

С 1989 по 1995 год Кеннет был женат на актрисе Эмме Томпсон, с которой он появился вместе в шести разных фильмах. После Эммы у него был роман с Хеленой Бонем Картер. Интересно, что обе актрисы, как и сам Брана, появлялись во франшизе о Гарри Поттере. C 2003 года актер счастливо женат на с арт-директоре Линдси Браннок, которая в момент их знакомства (1997 год) работала с Бонем Картер.