Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кеннет Брана

Кеннет Брана

Kenneth Branagh
Кеннет Брана
Кеннет Брана Kenneth Branagh
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 декабря 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
были в отношениях Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
были в браке
Биография Кеннета Браны

Содержание:

- Кеннет Брана в молодости
- Кеннет Брана – Фильмы
  - Кеннет Брана – «Гарри Поттер»
  - Кеннет Брана – «Убийство в Восточном экспрессе»
- Кеннет Брана - Личная жизнь

Кеннет Брана в молодости

Британский актер, режиссер и сценарист Кеннет Брана родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Ирландия, в семье сантехника Уильяма Брана и его супруги Фрэнсис. Когда Кеннету было 10 лет, семья переехала в Англию, и чтобы мальчика не дразнили в школе из-за ирландского акцента, ему пришлось много заниматься с преподавателями. Еще в школе Брана начал проявлять интерес к театру. Он сыграл в нескольких школьных постановках, а после школы поступил в Королевскую академию драматического искусства. Брана окончил ее в 1981 году с золотой медалью.

Кеннет Брана – Фильмы

В том же году Кеннет начал свою карьеру на телевидении, снявшись в мини-сериале «Мебери», после чего сыграл роль в драме Хью Хадсона «Огненные колесницы». Двумя годами позже Брана стал членом труппы Королевского шекспирового театра и сыграл  Генриха V в одноимённом спектакле по Шекспиру. Критики высоко оценивали работу актера, но через некоторое время Кеннет покинул театр, чтобы вновь играть на телевидении. Лишь в 87 году он обратился к театру, когда открыл собственную театральную компанию под названием Renaissance Theatre Company.

Знаковыми картинами тех лет в карьере Браны можно назвать «Фортуну войны», «Оглянись в гневе» и «Генрих V», который стал не только режиссерским дебютом Браны, но и принес Кеннету множество наград и номинаций. В перерывах между съемками Кеннет Брана занимался постановками шекспировских пьес в театре и очень преуспел на этом поприще. До сих пор он считается одним из лучших театральных постановщиков в Англии.

Кеннет Брана – «Гарри Поттер»

В 2002 году Кеннет сыграл роль профессора Златопуста Локонса в фильме «Гарри Поттер и тайная комната». Фильм стал вторым из восьмисерийной франшизы про Гарри Поттера и уже давно вошел в разряд культовых. Главные роли в саге исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Брана мог стать режиссером третьего фильма - «Гарри Поттер и узник Азкабана», однако картину снял Альфонсо Куарон.

В 2005 году Брана получил номинации на «Золотой глобус», «Эмми», «Золотой спутник» и «Гильдию актеров» за роль в биографическом телефильме «Тёплые источники», сыграв президента Франклина Делано Рузвельта.

В 2011 году Кеннет стал режиссером фильма «Тор» из вселенной Marvel. На главную роль был приглашен Крис Хемсворт, который вернулся к своей роли в двух последующих сольных фильмах про Тора, а также в нескольких частях «Мстителей». Картина имела финансовый успех, собрав более 449 млн долларов по всему миру, а также получила одобрение критиков.

В 2014 он снял ребут франишизы про Джека Райна – «Джек Райан: Теория хаоса» с Крисом Пайном в главной роли. Фильм не получил огромного успеха, однако неплохо показал себя в прокате.

Кеннет Брана – «Убийство в Восточном экспрессе»

В 2017 Брана вновь громко заявил о себе, сняв свою версию романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Помимо режиссуры Кеннет также сыграл в картине главную роль – Эркюля Пуаро. Фильм тепло приняли зрители и критики, отмечая новаторский подход постановщика. Это дало Кеннету толчок для создания своей «вселенной» по Агате Кристи, и следующей его работой станет «Смерть на Ниле».

Кеннет Брана - Личная жизнь

С 1989 по 1995 год Кеннет был женат на актрисе Эмме Томпсон, с которой он появился вместе в шести разных фильмах. После Эммы у него был роман с Хеленой Бонем Картер. Интересно, что обе актрисы, как и сам Брана, появлялись во франшизе о Гарри Поттере. C 2003 года актер счастливо женат на с арт-директоре Линдси Браннок, которая в момент их знакомства (1997 год) работала с Бонем Картер.

Интересные факты о Кеннете Бране

- Со своей бывшей женой Эммой Топмсон Брана снялся в шести картинах.

- Брана также выпустил несколько аудиокниг, в том числе повесть «Племянник чародея» Клайва Льюиса.

- Он является постоянным болельщиком белфастской футбольной команды «Линфилд», а также «Тоттенхэм Хотспур» и «Рейнджерс».

- Брана был в числе приглашённых на бракосочетании принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, которое состоялось 9 апреля 2005 года.

- Кеннет мог стать режиссером фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Фильмография Кеннета Браны
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
Довод
Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.0
Артемис Фаул
Артемис Фаул
фэнтези, семейный 2019, США
4.0
Чистая правда
Чистая правда
биография, драма, исторический 2019, Великобритания
6.0
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.0
Волшебная флейта
Волшебная флейта
опера 2017, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Кеннета Браны Все фотографии
Кеннет Брана Кеннет Брана Кеннет Брана Кеннет Брана
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей» В главных актерских номинациях победителями стали Уилл Смит и Джессика Честейн.
Написать
28 марта 2022 09:53
Сценарии сиквела «Главного героя» и третьего фильма об Эркюле Пуаро с Кеннетом Браной почти готовы У студии большие планы на эти франшизы.
Написать
4 марта 2022 15:47
Кеннет Брана хотел бы создать киновселенную по романам Агаты Кристи о мисс Марпл Он считает, что ее стоило бы объединить с Эркюлем Пуаро. 
Написать
25 февраля 2022 16:39
Все новости
Связи
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter
были в отношениях Эмма Томпсон
Эмма Томпсон Emma Thompson
были в браке
Все связи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши