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Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Постер к сериалу Тайны Смолвиля
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля
Тайны Смолвиля (2001 - 2011) Smallville 16+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 217 часов 0 минут
О чем сериал

«Тайны Смолвиля» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре супергеройского фэнтези. В основу сюжета легла линейка комиксов издания DC, рассказывающая о детстве и подростковом возрасте одного из самых известных супергероев на земле — криптонца Кал-Эла, более известного под именем Кларк Кент. История начинается с того, что инопланетный корабль с маленьким ребенком внутри терпит крушение неподалеку от фермы семьи Кент в городке под названием Смолвиль. Марта и Джонатан — именно так зовут бездетную пару, которая нашла главного героя — решают усыновить его и растить как собственного. По мере взросления мальчик, которого назвали Кларком, все чаще начинает проявлять суперспособности, однако старается скрывать их от своих близких и друзей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джерри Сигел
Joe Shuster
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристин Кройк
Кристин Кройк Lana Lang
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Jason Teague
Том Уэллинг
Том Уэллинг Clark Kent
Майкл Розенбаум Lex Luthor
Эллисон Мэк Chloe Sullivan
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Тайны Смолвиля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 21 эпизод
 
Тайны Смолвиля - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 23 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 22 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2004, 22 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2005, 22 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2006, 22 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2007, 20 эпизодов
 
Тайны Смолвиля - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2008, 22 эпизода
 
Тайны Смолвиля - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2009, 21 эпизод
 
Тайны Смолвиля - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2010, 22 эпизода
 
Новости о сериале
Том Уэллинг поделился новостями об анимационном спин-оффе «Тайн Смолвиля»
Том Уэллинг поделился новостями об анимационном спин-оффе «Тайн Смолвиля»
Том Уэллинг и Майкл Розенбаум поделились новостями об анимационной версии «Тайн Смолвиля»
Том Уэллинг и Майкл Розенбаум поделились новостями об анимационной версии «Тайн Смолвиля»
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино
Слушать саундтрек сериала Тайны Смолвиля
Кадры из сериала
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