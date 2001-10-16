«Тайны Смолвиля» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре супергеройского фэнтези. В основу сюжета легла линейка комиксов издания DC, рассказывающая о детстве и подростковом возрасте одного из самых известных супергероев на земле — криптонца Кал-Эла, более известного под именем Кларк Кент. История начинается с того, что инопланетный корабль с маленьким ребенком внутри терпит крушение неподалеку от фермы семьи Кент в городке под названием Смолвиль. Марта и Джонатан — именно так зовут бездетную пару, которая нашла главного героя — решают усыновить его и растить как собственного. По мере взросления мальчик, которого назвали Кларком, все чаще начинает проявлять суперспособности, однако старается скрывать их от своих близких и друзей.