Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 августа 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Колумбия, Южная Каролина, США
Рост
171 см
Биография Мэри-Луиза Паркер
Родилась 2 августа 1964 года. Колумбия, Южная Каролина, США.
Развернуть
Фильмография Мэри-Луиза Паркер
Плохое поведение
комедия
2014, США
5.0
РЭД 2
боевик, комедия, триллер
2013, США
7.0
Джеймси
мюзикл, криминал, мелодрама, семейный, драма
2013, США
6.0
Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал
2013, США
7.0
Вопль
драма
2010, США
7.0
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.0
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
драма, боевик, вестерн
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о становлении знаменитого американского спортсмена и борца за гражданские права чернокожих Колина Каперника.
Написать
13 октября 2021 16:44
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь