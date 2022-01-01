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Джина Роулендс
Джина Роулендс
Gena Rowlands
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Джина Роулендс
Gena Rowlands
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Дата рождения
19 июня 1930
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Cambria, США
Биография Джина Роулендс
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Фильмография Джина Роулендс
Одна миллиардная доля
мелодрама, фантастика, драма
2014, США
7.0
Истерическая слепота
драма
2002, США
6.0
Поли
комедия, драма, приключения, семейный
1998, США
7.0
Потоки любви
драма
1984, США
7.0
Буря
комедия, драма, фэнтези
1982, США
6.0
Женщина не в себе
драма
1974, США
8.0
Лица
драма
1968, США
7.0
Тони Роум
драма, криминал
1967, США
6.0
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