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Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
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Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
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Дата рождения
22 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Актриса
Личные связи
Кристиан Бэйл
были в отношениях в 1987 г
Биография Дрю Бэрримор
Родилась 22 февраля 1975 года. Калвер-Сити, Калифорния, США.
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Фильмография Дрю Бэрримор
Дублерша
комедия
2020, США
4.0
Уже скучаю по тебе
мелодрама, комедия, драма
2015, Великобритания
6.0
Смешанные
комедия
2014, США
7.0
Все любят китов
драма, мелодрама
2012, США
6.0
На расстоянии любви
драма, комедия
2010, США
6.0
Всё путём
приключения, драма, комедия
2009, США / Италия
7.0
Катись!
драма, комедия
2009, США
4.0
Обещать - не значит жениться
комедия
2008, США
7.0
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Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом
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25 апреля 2022 15:21
Брук Шилдс и Кэри Элвес влюбляются в трейлере фильма «Замок к Рождеству»
Романтическая картина выйдет на Netflix 26 ноября.
Написать
8 ноября 2021 15:44
Продюсеры оригинального «Крика» едва не уволили Уэса Крэйвена, а затем фильм рисковал получить рейтинг NC-17
Об этом рассказал сценарист фильма.
Написать
1 ноября 2021 17:03
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Безупречная внешность на обложке глянца или в кадре не равна безупречной внешности в реальности, и героини нашей подборки не просто доказывают это своим примером, но доказывают с гордостью, не стесняясь позировать без макияжа для личных фото.
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15 июля 2019 11:10
Назло стандартам: 11 голливудских звезд, которые отказываются брить подмышки
От звезд «Форсажа» и «Дэдпула» до ветеранов красной дорожки Джулии Робертс и Дрю Бэрримор.
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31 мая 2019 07:39
Фото: 20 лучших селфи знаменитостей без макияжа
Порой звезды в «парадном» макияже и без него выглядят настолько по-разному, что узнать их могут разве что самые преданные поклонники. А вот героини нашей подборки в макияже, по большому счету, не слишком нуждаются – и потому смело делятся селфи без косметики.
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28 мая 2019 05:21
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Связи
Кристиан Бэйл
Christian Bale
были в отношениях в 1987 г
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