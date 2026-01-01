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Лен Кариу
Len Cariou
Киноафиша
Персоны
Лен Кариу
Лен Кариу
Len Cariou
Дата рождения
30 сентября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Лена Кариу
Родился 30 сентября 1939 года. Виннипег, Канада.
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8.6
Когда нас видят
(2019)
7.6
Братство
(2006)
7.4
Валландер
(2006)
Фильмография Лена Кариу
Американская классика
комедия, ситком
2026, США
8.6
Когда нас видят
драма, криминал, мини-сериал
2019, США
7.3
Бамблби
Bumblebee
фантастика, боевик
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Жажда смерти
Death Wish
боевик, триллер, драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Валландер
Wallander – Den orolige mannen
триллер
2014, Швеция
7.1
Голубая кровь
драма, криминал
2010, США
7.1
Навстречу шторму
Into the Storm
биография, драма, исторический
2009, США
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