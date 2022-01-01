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Лен Кариу
Лен Кариу
Len Cariou
О персоне
Фильмография
Лен Кариу
Len Cariou
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Дата рождения
30 сентября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лена Кариу
Родился 30 сентября 1939 года. Виннипег, Канада.
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Фильмография Лена Кариу
Жажда смерти
боевик, триллер, драма
2017, США
7.0
Луковые новости
комедия
2008, США
6.0
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.0
Давайте потанцуем
мелодрама, комедия
2004, США
6.0
Тайное окно
ужасы, триллер, драма
2004, США
7.0
Приказано уничтожить
боевик, приключения, триллер
1996, США
7.0
Незнакомец
криминал, драма, мелодрама
1995, США / Канада / Германия
5.0
Маленькая серенада
мюзикл, мелодрама, комедия
1977, США / ФРГ / Австрия
5.0
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