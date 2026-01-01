Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лен Кариу
Лен Кариу Len Cariou
Киноафиша Персоны Лен Кариу

Лен Кариу

Len Cariou

Дата рождения
30 сентября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Лена Кариу

Родился 30 сентября 1939 года. Виннипег, Канада.

Популярные фильмы

Когда нас видят 8.6
Когда нас видят (2019)
Братство 7.6
Братство (2006)
Валландер 7.4
Валландер (2006)

Фильмография Лена Кариу

Американская классика
Американская классика
комедия, ситком 2026, США
Когда нас видят 8.6
Когда нас видят
драма, криминал, мини-сериал 2019, США
Бамблби 7.3
Бамблби Bumblebee
фантастика, боевик 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Жажда смерти 6.8
Жажда смерти Death Wish
боевик, триллер, драма 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Валландер 6.1
Валландер Wallander – Den orolige mannen
триллер 2014, Швеция
Голубая кровь 7.1
Голубая кровь
драма, криминал 2010, США
Навстречу шторму 7.1
Навстречу шторму Into the Storm
биография, драма, исторический 2009, США
Луковые новости 6.2
Луковые новости The Onion Movie
комедия 2008, США
Показать еще
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше