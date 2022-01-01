Джинн Мари Трипплхорн родилась 10 июня 1963 года в Талсе в США. Родители развелись, когда ей было два года. Окончив среднюю школу, Джинн стала работать на радио и местном телевидении. В 1986 году она поступила в престижную Джульярдскую школу и изучала драматическое искусство.

После окончания обучения в 1990 году Джинн впервые вышла на сцену Бродвея, а уже через два года актриса дебютировала на большом экране, сыграв второстепенную роль в эротическом триллере «Основной инстинкт». Яркую внешность, харизму и талант молодой актрисы заметили критики и зрители по всему миру. А главная роль в триллере «Фирма» закрепила за Джинн статус восходящей звезды Голливуда.

С 1990 года Джинн состояла в отношениях с актёром Беном Стиллером. Через шесть лет они расстались. В 1998 году на съемках фильма «Очень дикие штучки» Джинн познакомилась с Лилендом Орсером. Через два года они поженились. В 2002 году актриса родила сына.

Карьера Джинн знала как взлеты, так и падения. Актриса не прекращала сниматься и пробовать себя в разных амплуа. Её заметными и успешными работами в первом и втором десятилетиях нового века стали роли в сериалах «Новенькая» и «Миссис Америка».