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Джинн Трипплхорн

Jeanne Tripplehorn
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн Jeanne Tripplehorn
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Дата рождения
10 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Талса, Оклахома, США
Рост
170 см
Биография Джинн Трипплхорн

Джинн Мари Трипплхорн родилась 10 июня 1963 года в Талсе в США. Родители развелись, когда ей было два года. Окончив среднюю школу, Джинн стала работать на радио и местном телевидении. В 1986 году она поступила в престижную Джульярдскую школу и изучала драматическое искусство.

После окончания обучения в 1990 году Джинн впервые вышла на сцену Бродвея, а уже через два года актриса дебютировала на большом экране, сыграв второстепенную роль в эротическом триллере «Основной инстинкт». Яркую внешность, харизму и талант молодой актрисы заметили критики и зрители по всему миру. А главная роль в триллере «Фирма» закрепила за Джинн статус восходящей звезды Голливуда.

С 1990 года Джинн состояла в отношениях с актёром Беном Стиллером. Через шесть лет они расстались. В 1998 году на съемках фильма «Очень дикие штучки» Джинн познакомилась с Лилендом Орсером. Через два года они поженились. В 2002 году актриса родила сына.

Карьера Джинн знала как взлеты, так и падения. Актриса не прекращала сниматься и пробовать себя в разных амплуа. Её заметными и успешными работами в первом и втором десятилетиях нового века стали роли в сериалах «Новенькая» и «Миссис Америка».

Интересные факты о Джинн Трипплхорн
  • Джинн была утверждена на главную роль в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», от которой ей пришлось отказаться из-за смерти матери.
  • Отец Джинн — гитарист популярной поп-группы 1960-х Gary Lewis  & The Playboys. Младший брат актрисы тоже музыкант — барабанщик в рок-группе.
  • Вместе с Джинн в Джульярдской школе училась известная актриса Лора Линни. Впоследствии они вместе снялись в трех фильмах.
  • В 1997 году на Бродвее актриса сыграла роль Маши в спектакле «Три сестры» по пьесе А. Чехова.
  • В свободное время актриса любит играть в теннис и поддерживает себя в отличной физической форме.
Фильмография Джинн Трипплхорн
Глория Белл
Глория Белл
драма, мелодрама 2019, Чили / США
6.0
Сумасшедший на воле
Сумасшедший на воле
комедия 2010, США
8.0
Утро
Утро
драма 2010, США
5.0
Серые сады
Серые сады
драма, биография 2008, США
7.0
Полет длиною в жизнь
Полет длиною в жизнь
драма, криминал 2008, США
7.0
Паранойя
Паранойя
триллер 2000, Великобритания
4.0
Голубоглазый Микки
Голубоглазый Микки
комедия, мелодрама, криминал 1999, Великобритания / США
6.0
Ускользающий идеал
Ускользающий идеал
комедия 1997, США
5.0
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