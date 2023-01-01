Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти , 2009

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о жизни семи человек, страдающих от болезни Альцгеймера разной стадии. Развернуть 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 48 минут Год выпуска 2009 Возраст 18+ Режиссер Шари Куксон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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