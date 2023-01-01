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Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
Киноафиша Фильмы Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
The Alzheimer's Project

Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти , 2009

2009 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Фильм рассказывает о жизни семи человек, страдающих от болезни Альцгеймера разной стадии.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Режиссер
Шари Куксон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 2 постера
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Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти смотреть онлайн

Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
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