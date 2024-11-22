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Постер фильма Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
7.8
Киноафиша Фильмы Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
7.8

Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти

, 2009
The Alzheimer's Project
США / документальный / 18+
Постер фильма Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
7.8

О фильме

Фильм рассказывает о жизни семи человек, страдающих от болезни Альцгеймера разной стадии.

В ролях

Мария Шрайвер
Self
Alissa Anderegg
Self
Cici Carmen
Sofia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2009

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство HBO Documentary Films
Другие названия
The Alzheimer's Project, Alzheimer-kór, 阿茲海默特輯

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти - смотреть в онлайн-кинотеатре

Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
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