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Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти
The Alzheimer's Project
Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти , 2009
2009 / США
7.9
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Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
документальный
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни семи человек, страдающих от болезни Альцгеймера разной стадии.
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7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
48 минут
Год выпуска
2009
Возраст
18+
Режиссер
Шари Куксон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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