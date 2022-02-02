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Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
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Кевин Бейкон
Kevin Bacon
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Дата рождения
8 июля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Биография Кевина Бейкона
Родился 8 июля 1958 года. Филадельфия, Пеннсильвания, США.
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Фильмография Кевина Бейкона
Ты должен был уйти
ужасы, детектив
2020, США
5.0
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт
2017, США
7.0
День патриота
триллер, драма, исторический
2016, США
7.0
Темнота
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал
2013, США
7.0
Машина Джейн Мэнсфилд
драма
2012, США / Россия
5.0
Эта дурацкая любовь
комедия
2011, США
7.0
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.0
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Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму
Постановщик постарался сохранить в новой картине дух оригинала 1984 года.
Написать
2 февраля 2022 16:10
Кевин Бейкон сыграет в ЛГБТ-хорроре о «лечении» нетрадиционной сексуальной ориентации
Проектом занимается автор сценария «Гладиатора» и «Авиатора».
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24 сентября 2021 16:51
Съемки «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем официально завершились
В фильме также сыграли Элайджа Вуд и Кевин Бейкон.
Написать
16 августа 2021 11:04
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