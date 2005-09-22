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Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Постер к сериалу Все ненавидят Криса
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
10 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Все ненавидят Криса
Все ненавидят Криса (2005 - 2009) Everybody Hates Chris
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 44 часа 0 минут
О чем сериал

«Все ненавидят Криса» — это американский ситком, частично основанный на событиях из детства популярного комика и актера Криса Рока. В центре сюжета подросток Крис, вечно попадающий в передряги. Он единственный темнокожий парень во всей школе, которому вдобавок вечно не везет с девушками. Он живет в несостоятельной семье и вынужден все время приглядывать за младшим, но в то же время более успешным братом и за маленькой избалованной сестрой, пока его отец работает на двух-трех работах, а мать пытается создать иллюзию успеха в их семье. Закадровый текст читает сам Крис Рок и даже появляется в качество камео в нескольких эпизодах. В России сериал стал популярным благодаря оригинальной озвучке от Кураж-Бамбей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Рок
Крис Рок
Эли Лерой
Эли Лерой
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг Louise Clarkson
Крис Рок
Крис Рок Narrator
Терри Крюс
Терри Крюс Julius Rock
Имани Хаким
Имани Хаким Tonya Rock
Антонио Фаргас
Антонио Фаргас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Все ненавидят Криса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Все ненавидят Криса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 22 эпизода
 
Все ненавидят Криса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 22 эпизода
 
Все ненавидят Криса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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