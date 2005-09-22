«Все ненавидят Криса» — это американский ситком, частично основанный на событиях из детства популярного комика и актера Криса Рока. В центре сюжета подросток Крис, вечно попадающий в передряги. Он единственный темнокожий парень во всей школе, которому вдобавок вечно не везет с девушками. Он живет в несостоятельной семье и вынужден все время приглядывать за младшим, но в то же время более успешным братом и за маленькой избалованной сестрой, пока его отец работает на двух-трех работах, а мать пытается создать иллюзию успеха в их семье. Закадровый текст читает сам Крис Рок и даже появляется в качество камео в нескольких эпизодах. В России сериал стал популярным благодаря оригинальной озвучке от Кураж-Бамбей.