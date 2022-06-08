Джемейн Атеа Махана Клемент появился на свет 10 января 1974 года в новозеландском городе Мастертон. Мать будущего актера принадлежит к народности маори – коренным поселенцам Новой Зеландии. У Джемейна есть два брата. Его ранние годы прошли в районе Вайрарапа, где он получил среднее образование.

Затем Клемент учился в местном колледже Макура, а после переехал в Веллингтон, где стал студентом драматического факультета университета Виктории. Именно там Джемейн познакомился с Тайкой Вайтити, который стал первым партнером Джемейна на сцене. Вместе с ним и еще четырьмя членами студенческого драмкружка в 1996 году они организовали шоу So You're a Man и The Humourbeasts, с которым начали гастролировать по всей стране. Молодые актеры выступали в жанре острой и зачастую беспринципной мужской сатиры в стиле 1950-х годов, а также создали шоу «Нерассказанные легенды Мауи», в котором занимались интерпретацией поверий маори о мифическом герое Мауи.

Группа быстро приобрела популярность, о них упоминали несколько ведущих изданий, среди которых The New York Times и Sydney Morning Herald. На комедийном фестивале в Мельбурне они выступали на одной сцене с Саймоном Пеггом, Томми Тираном и другими. Но квинтет просуществовал недолго, вскоре каждый пошел своим путем.

Джемейн вместе с одним из участников коллектива – Бретом Маккензи – создал музыкально-юмористический дуэт Flight of the Conchords, с которым продолжил работать в жанре черной комедии. Они выпустили четыре альбома и ездили с гастролями по всему миру, а в 2005 году стали продюсерами собственной комедийной радиопередачи на BBC Radio 2.

Широкую узнаваемость в качестве актера Джемейн приобрел в 2007 году после участия в известном многосерийном проекте «Полет Конкордов». Кроме того, он участвовал в создании сценария и три раза становился номинантом на премию Американской гильдии сценаристов WGA. За воплощение образа автора фантастических произведений Рональда Шевалье Клемент был номинирован на награду «Независимый дух» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 2008 году актер связал себя супружескими узами с театральной актрисой и драматургом Мирандой Мэнезиадис, в том же году у пары появился сын. Вместе со своей семьей Клемент живет в Веллингтоне.