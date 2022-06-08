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Джемейн Клемент

Jemaine Clement
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент Jemaine Clement
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Дата рождения
10 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Мастертон, Новая Зеландия
Рост
185 см
Личные связи
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
друзья и коллеги
Биография Джемейна Клемента

Джемейн Атеа Махана Клемент появился на свет 10 января 1974 года в новозеландском городе Мастертон. Мать будущего актера принадлежит к народности маори – коренным поселенцам Новой Зеландии. У Джемейна есть два брата. Его ранние годы прошли в районе Вайрарапа, где он получил среднее образование.

Затем Клемент учился в местном колледже Макура, а после переехал в Веллингтон, где стал студентом драматического факультета университета Виктории. Именно там Джемейн познакомился с Тайкой Вайтити, который стал первым партнером Джемейна на сцене. Вместе с ним и еще четырьмя членами студенческого драмкружка в 1996 году они организовали шоу So You're a Man и The Humourbeasts, с которым начали гастролировать по всей стране. Молодые актеры выступали в жанре острой и зачастую беспринципной мужской сатиры в стиле 1950-х годов, а также создали шоу «Нерассказанные легенды Мауи», в котором занимались интерпретацией поверий маори о мифическом герое Мауи.

Группа быстро приобрела популярность, о них упоминали несколько ведущих изданий, среди которых The New York Times и Sydney Morning Herald. На комедийном фестивале в Мельбурне они выступали на одной сцене с Саймоном Пеггом, Томми Тираном и другими. Но квинтет просуществовал недолго, вскоре каждый пошел своим путем.

Джемейн вместе с одним из участников коллектива – Бретом Маккензи – создал музыкально-юмористический дуэт Flight of the Conchords, с которым продолжил работать в жанре черной комедии. Они выпустили четыре альбома и ездили с гастролями по всему миру, а в 2005 году стали продюсерами собственной комедийной радиопередачи на BBC Radio 2.

Широкую узнаваемость в качестве актера Джемейн приобрел в 2007 году после участия в известном многосерийном проекте «Полет Конкордов». Кроме того, он участвовал в создании сценария и три раза становился номинантом на премию Американской гильдии сценаристов WGA. За воплощение образа автора фантастических произведений Рональда Шевалье Клемент был номинирован на награду «Независимый дух» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 2008 году актер связал себя супружескими узами с театральной актрисой и драматургом Мирандой Мэнезиадис, в том же году у пары появился сын. Вместе со своей семьей Клемент живет в Веллингтоне.

Интересные факты о Джемейне Клементе
  • Дуэт Flight of the Conchords, в котором состоит Джемейн, является обладателем премии «Грэмми» за лучший юмористический альбом.
  • Первоначально Клемент предлагал телеверсию «Полета Конкордов» продюсерам из Новой Зеландии, но те отказались, обосновав это своей уверенностью, что среднестатистический новозеландец не поймет юмора Клемента и Маккензи.
  • Клемент – потомок Ирайи Те Уайти (Iraia Te Whaiti) – новозеландского историка и предводителя маори, который открыл для своего народа первую школу.
  • Актер владеет такими музыкальными инструментами, как укулеле, бас-гитара, перкуссия, аккордеон и барабан. Кроме того, у него отличные вокальные данные.
  • В 2016 году Джемейн попробовал себя в качестве актера дубляжа. Его голосом говорит большой кокосовый краб Таматоа в мультипликационном фильме студии Disney «Моана». Клемент озвучил его на английском и языке маори. Интонации он позаимствовал у знаменитого певца Дэвида Боуи. Кроме того, он дублировал персонажа Саурона в «Лего Фильм: Бэтмен».
Фильмография Джемейна Клемента
Аватар 5
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
0.0
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
0.0
Аватар 3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
0.0
Былые привычки
Былые привычки
комедия 2020, США
5.0
Полет Конкордов. Концерт в Лондоне
Полет Конкордов. Концерт в Лондоне
комедия, музыка 2018, США
8.0
Вечер с Беверли Лафф Линн
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия 2018, США
5.0
Статус Брэда
Статус Брэда
комедия 2017, США
6.0
Моана
Моана
анимация 2016, США
8.0
Все фильмы
Фотографии Джемейна Клемента Все фотографии
Джемейн Клемент Джемейн Клемент Джемейн Клемент Джемейн Клемент
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Связи
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити Taika Waititi
друзья и коллеги
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