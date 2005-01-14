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Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Постер к сериалу Звездный крейсер «Галактика»
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
25 постеров
Смотреть онлайн
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика»
Звездный крейсер «Галактика» (2005 - 2009) Battlestar Galactica 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 74 часа 0 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

«Звездный крейсер «Галактика» — культовый научно-фантастический сериал, основанный на одноименном шоу 1978 года. Несмотря на тот факт, что оригинал продержался в эфире не больше года, он породил армию фанатов. В 2003 году на телеэкраны вышел двухсерийный ремейк, успех которого поспособствовал появлению полноценного телесериала. Действие переносится в отдаленное будущее, когда человеческая раса оказалась в шаге от полного исчезновения. Экипаж космического корабля отправляется на поиски нового мира, попутно сражаясь с совершенной кибернетической цивилизацией.  

В ролях Персонажи
Автор идеи
Рональд Д. Мур
Рональд Д. Мур
Глен А. Ларсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Kara "Starbuck" Thrace
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл Laura Roslin
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос William Adama
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездный крейсер «Галактика» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Звездный крейсер «Галактика» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 20 эпизодов
 
Звездный крейсер «Галактика» - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 20 эпизодов
 
Звездный крейсер «Галактика» - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 21 эпизод
 
Новости о сериале
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Земля в иллюминаторе: 6 фантастических сериалов про космос
Слушать саундтрек сериала Звездный крейсер «Галактика»
Кадры из сериала
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