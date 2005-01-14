«Звездный крейсер «Галактика» — культовый научно-фантастический сериал, основанный на одноименном шоу 1978 года. Несмотря на тот факт, что оригинал продержался в эфире не больше года, он породил армию фанатов. В 2003 году на телеэкраны вышел двухсерийный ремейк, успех которого поспособствовал появлению полноценного телесериала. Действие переносится в отдаленное будущее, когда человеческая раса оказалась в шаге от полного исчезновения. Экипаж космического корабля отправляется на поиски нового мира, попутно сражаясь с совершенной кибернетической цивилизацией.