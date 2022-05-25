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Гэбриел Бирн

Gabriel Byrne
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
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Дата рождения
12 мая 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
178 см
Личные связи
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Состояли в браке с 1988 по 1999
Биография Гэбриела Бирна

Содержание:
Гэбриел Бирн - Фильмы
  - Гэбриел Бирн - «Человек в железной маске»
  - Гэбриел Бирн - «Корабль Призрак»
  - Гэбриел Бирн - «Викинги»
​​​​​​​Гэбриел Бирн - Личная жизнь

Гэбриел Бирн родился 12 мая 1950 года в Дублине в семье простого рабочего Дэна и медсестры Айлин. Он был старшим из шестерых детей и прошел обучение в католической школе конгрегации Христианских братьев, после чего поступил в семинарию в Бирмингеме. Карьера священника оборвалась, когда Бирна исключили в 1966 году за алкоголь, связь с женщинами и недостойное поведение. Тогда он решил стать учителем и прошел обучение в Ирландском национальном университете в Дублине, а затем отправился в Испанию преподавать английский язык. После возвращения Бирн работал в Дублине в школе для девочек. В 1976 году он поступил в труппу «Проект театра», а еще через два года перешел в дублинский Театр аббатства. 


Гэбриел Бирн - Фильмы

Дебют Бирна на телевидении состоялся в фильме «Верхом по булыжной мостовой» в 1978 году, затем он попал в телепроект «Аутсайдер» и до 1979 года исполнял одну из ведущих ролей в популярном шоу «Семейка Риорданов» о жителях ирландской глубинки. После закрытия сериала Бирн перебрался в Лондон, где в 1981 году состоялся его кинодебют в картине Джона Бурмена «Экскалибур», которая положила начало успешной карьере актера в полнометражном кино.

В 1980-х Бирн стал сниматься в трех-четырех фильмах в год, в том числе выступил в проекте «Защита государства» о журналисте, проводящем расследование дела о коррупции, а также в главной роли в картине «Кристофор Колумб» 1985 года. В 1986 году Бирн сыграл лорда Байрона в фильме «Готика», в котором известный поэт и писательница Мэри Шелли сравниваются с рок-музыкантами 1960-х. Международное признание пришло к актеру после картины братьев Коэнов «Перекресток Миллера», где он сыграл советника главы ирландской мафии.

В 1990-х годах Бирн снимался и в блокбастерах, и в независимом кино. Среди голливудских проектов этого периода он сыграл в фильмах «Подозрительные лица» Брайана Сингера, «Человек в железной маске», «Конец света» и «Стигматы». В то же время он появился в ирландской драме Майкла Ньюэлла «На запад», датской интерпретации Гамлета «Принц Ютландии», а также в фильме Джима Джармуша «Мертвец». Также он сотрудничал с европейскими режиссерами, в том числе с Вимом Вендерсом в его фильме 1997 года «Конец насилия».

В 2002 году Бирн сыграл отца главного героя в психологической драме Дэвида Кроненберга «Паук», в 2004 году появился в экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». В 2005 году вышел фильм австралийского режиссера Лея Лоуренса «Джиндабайн», который получил несколько престижных премий. Картина рассказывает о сложности супружеских взаимоотношений и самопознании.

В 2009 году Бирн получил «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Пациенты», посвященном психотерапии. Телешоу принесло актеру еще большую международную известность, а также породило живое обсуждение в профессиональной среде психотерапевтов. В 2010 году Бирн сыграл вместе с Шарлоттой Рэмплинг в нуаре «Я, Анна», а через год присоединился к актерскому составу британского триллера «Все вещи всех людей». В 2012 году актер начал сниматься на британском телевидении в рамках проекта «Государственная тайна», а также вошел в состав первого сезона сериала «Викинги». Так же Бирн сыграл в ирландском сериале «Quirke» и экранизации серии романов Райчел Мид «Академия вампиров».


Гэбриел Бирн - «Человек в железной маске»

Фильм Рэндалла Уоллеса 1998 года по мотивам произведений Александра Дюма-отца. Жестокий король Людовик XIV (Леонардо ди Каприо), равнодушный к политике и жизни своих сограждан, поручает мушкетерам убить главу иезуитов, которым на самом деле является Арамис (Джереми Айронс). Уставшие от выходов короля мушкетеры объединяются и решают освободить единственного, кого он боится - узника Бастилии в железной маске, брата-близнеца Людовика. Д`Артаньян (Гэбриел Бирн), будучи капитаном королевской гвардии, отказывается идти против короля, и тогда Атос (Джон Малкович), Портос (Жерар Депардье) и Арамис, переодевшись монахами, проникают в тюрьму и похищают узника.


Гэбриел Бирн - «Корабль Призрак»

Мистический фильм ужасов 2002 года, режиссером которого выступил Стив Бек. Команда корабля спасателей «Арктический воин» обнаруживает в Беринговом море брошенный более 40 лет назад пассажирский лайнер Antonia Graza. Капитан Мерфи (Гэбриел Бирн), его компаньонка Эппс (Джулианна Маргулис), помощник капитана Грир (Исайя Вашингтон) и другие члены команды понимаются на борт судна, чтобы понять, что с ним произошло. Внезапно у них пропадает радиосвязь, кроме того, раздаются непонятные голоса и музыка. На борту оказываются электронные часы, которые были изобретены уже после того, как пропал лайнер, а также несколько трупов не более, чем месячной давности.


Гэбриел Бирн - «Викинги»

В 2013 году Майкл Херст начал производство сериала «Викинги» для канала History. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли. 


Гэбриел Бирн - Личная жизнь

Более 10 лет спутницей Бирна была Эйн О`Коннор, которая бросила работу на ирландском национальном телевидении RTE и переехала с актером в Лондон. С 1988 по 1999 год Бирн был женат на американской актрисе Эллен Баркин, в 1989 году у них родился сын Джек, а через три года дочь Роми. В 2014 году актер женился на телепродюсере Ханне Бет Кинг, и в 2017 году у них появилась дочь. 

Интересные факты о Гэбриеле Бирне

В 2010-2011 годах Бирн был послом культуры Ирландии.

Бирн пережил глубокую депрессию, в ходе которой пристрастился к алкоголю и был вынужден пройти специализированное лечение. 

Сериал «Пациенты» состоит только непосредственно из самих сеансов психотерапии в кабинете главного героя, а также его наставницы. Другие сцены в сериале не содержатся.

Фильмография Гэбриела Бирна
Исчезнувшие
Исчезнувшие
триллер, драма, криминал 2020, США
6.0
Любовь, страх и ненависть
Любовь, страх и ненависть
драма 2020, Канада / Ирландия
6.0
Реинкарнация
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив 2018, США
5.0
Ложь, которую мы говорим
Ложь, которую мы говорим
триллер, криминал, мелодрама 2017, Великобритания
4.0
Бесит быть нормальным
Бесит быть нормальным
биография, драма 2017, Великобритания
6.0
Кэрри в большом городе
Кэрри в большом городе
драма, комедия 2016, США
6.0
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
драма 2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
33
33
драма 2015, США / Чили
6.0
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Разборки в «злом городе» на Диком Западе: вышел трейлер вестерна «Убийство в Эмигрант Галч» В главных ролях – Гэбриел Бирн и Томас Джейн.
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25 мая 2022 12:27
Гэбриел Бирн и Мира Сорвино присоединились к Фрэнку Грилло в касте байопика о Ферруччо Ламборгини Бирн сыграет конкурента главного героя, а Сорвино — его жену.
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23 сентября 2021 14:41
Узо Адуба проводит психотерапию в трейлере четвертого сезона «Пациентов» Сериал продолжится спустя десять лет после завершения предыдущего третьего сезона.
Написать
13 апреля 2021 15:12
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Связи
Эллен Баркин
Эллен Баркин Ellen Barkin
Состояли в браке с 1988 по 1999
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