Содержание:

Гэбриел Бирн - Фильмы

- Гэбриел Бирн - «Человек в железной маске»

- Гэбриел Бирн - «Корабль Призрак»

- Гэбриел Бирн - «Викинги»

​​​​​​​Гэбриел Бирн - Личная жизнь

Гэбриел Бирн родился 12 мая 1950 года в Дублине в семье простого рабочего Дэна и медсестры Айлин. Он был старшим из шестерых детей и прошел обучение в католической школе конгрегации Христианских братьев, после чего поступил в семинарию в Бирмингеме. Карьера священника оборвалась, когда Бирна исключили в 1966 году за алкоголь, связь с женщинами и недостойное поведение. Тогда он решил стать учителем и прошел обучение в Ирландском национальном университете в Дублине, а затем отправился в Испанию преподавать английский язык. После возвращения Бирн работал в Дублине в школе для девочек. В 1976 году он поступил в труппу «Проект театра», а еще через два года перешел в дублинский Театр аббатства.



Гэбриел Бирн - Фильмы

Дебют Бирна на телевидении состоялся в фильме «Верхом по булыжной мостовой» в 1978 году, затем он попал в телепроект «Аутсайдер» и до 1979 года исполнял одну из ведущих ролей в популярном шоу «Семейка Риорданов» о жителях ирландской глубинки. После закрытия сериала Бирн перебрался в Лондон, где в 1981 году состоялся его кинодебют в картине Джона Бурмена «Экскалибур», которая положила начало успешной карьере актера в полнометражном кино.



В 1980-х Бирн стал сниматься в трех-четырех фильмах в год, в том числе выступил в проекте «Защита государства» о журналисте, проводящем расследование дела о коррупции, а также в главной роли в картине «Кристофор Колумб» 1985 года. В 1986 году Бирн сыграл лорда Байрона в фильме «Готика», в котором известный поэт и писательница Мэри Шелли сравниваются с рок-музыкантами 1960-х. Международное признание пришло к актеру после картины братьев Коэнов «Перекресток Миллера», где он сыграл советника главы ирландской мафии.



В 1990-х годах Бирн снимался и в блокбастерах, и в независимом кино. Среди голливудских проектов этого периода он сыграл в фильмах «Подозрительные лица» Брайана Сингера, «Человек в железной маске», «Конец света» и «Стигматы». В то же время он появился в ирландской драме Майкла Ньюэлла «На запад», датской интерпретации Гамлета «Принц Ютландии», а также в фильме Джима Джармуша «Мертвец». Также он сотрудничал с европейскими режиссерами, в том числе с Вимом Вендерсом в его фильме 1997 года «Конец насилия».



В 2002 году Бирн сыграл отца главного героя в психологической драме Дэвида Кроненберга «Паук», в 2004 году появился в экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». В 2005 году вышел фильм австралийского режиссера Лея Лоуренса «Джиндабайн», который получил несколько престижных премий. Картина рассказывает о сложности супружеских взаимоотношений и самопознании.



В 2009 году Бирн получил «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Пациенты», посвященном психотерапии. Телешоу принесло актеру еще большую международную известность, а также породило живое обсуждение в профессиональной среде психотерапевтов. В 2010 году Бирн сыграл вместе с Шарлоттой Рэмплинг в нуаре «Я, Анна», а через год присоединился к актерскому составу британского триллера «Все вещи всех людей». В 2012 году актер начал сниматься на британском телевидении в рамках проекта «Государственная тайна», а также вошел в состав первого сезона сериала «Викинги». Так же Бирн сыграл в ирландском сериале «Quirke» и экранизации серии романов Райчел Мид «Академия вампиров».



Гэбриел Бирн - «Человек в железной маске»

Фильм Рэндалла Уоллеса 1998 года по мотивам произведений Александра Дюма-отца. Жестокий король Людовик XIV (Леонардо ди Каприо), равнодушный к политике и жизни своих сограждан, поручает мушкетерам убить главу иезуитов, которым на самом деле является Арамис (Джереми Айронс). Уставшие от выходов короля мушкетеры объединяются и решают освободить единственного, кого он боится - узника Бастилии в железной маске, брата-близнеца Людовика. Д`Артаньян (Гэбриел Бирн), будучи капитаном королевской гвардии, отказывается идти против короля, и тогда Атос (Джон Малкович), Портос (Жерар Депардье) и Арамис, переодевшись монахами, проникают в тюрьму и похищают узника.



Гэбриел Бирн - «Корабль Призрак»

Мистический фильм ужасов 2002 года, режиссером которого выступил Стив Бек. Команда корабля спасателей «Арктический воин» обнаруживает в Беринговом море брошенный более 40 лет назад пассажирский лайнер Antonia Graza. Капитан Мерфи (Гэбриел Бирн), его компаньонка Эппс (Джулианна Маргулис), помощник капитана Грир (Исайя Вашингтон) и другие члены команды понимаются на борт судна, чтобы понять, что с ним произошло. Внезапно у них пропадает радиосвязь, кроме того, раздаются непонятные голоса и музыка. На борту оказываются электронные часы, которые были изобретены уже после того, как пропал лайнер, а также несколько трупов не более, чем месячной давности.



Гэбриел Бирн - «Викинги»

В 2013 году Майкл Херст начал производство сериала «Викинги» для канала History. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли.



Гэбриел Бирн - Личная жизнь

Более 10 лет спутницей Бирна была Эйн О`Коннор, которая бросила работу на ирландском национальном телевидении RTE и переехала с актером в Лондон. С 1988 по 1999 год Бирн был женат на американской актрисе Эллен Баркин, в 1989 году у них родился сын Джек, а через три года дочь Роми. В 2014 году актер женился на телепродюсере Ханне Бет Кинг, и в 2017 году у них появилась дочь.