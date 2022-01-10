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Джанет МакТир
Джанет МакТир
Janet McTeer
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Джанет МакТир
Janet McTeer
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Дата рождения
5 августа 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Джанет МакТир
Родилась 5 августа 1961 года. Ньюкасл, Тайн и Уир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джанет МакТир
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комедия, ужасы
2022, США
0.0
До встречи с тобой
мелодрама
2016, США
8.0
Анджелика
ужасы, триллер
2015, США
4.0
Опасные связи
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Женщина в черном
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
7.0
Как вам это понравится
драма, мелодрама, комедия
2006, США / Великобритания
6.0
Страна приливов
сказка, драма
2005, Канада / Великобритания
7.0
Пробуждая мертвецов
мелодрама, детектив, триллер, драма
2000, США
6.0
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