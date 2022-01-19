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Брендан Глисон
Брендан Глисон
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Брендан Глисон
Brendan Gleeson
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Дата рождения
24 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Донал Глисон
отец и сын
Биография Брендан Глисон
Родился 29 марта 1955 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Брендан Глисон
Трагедия Макбета
драма, исторический, триллер
2021, США
7.0
Фрэнки
драма
2019, Франция / Португалия / США
5.0
Капитан Мортен и королева пауков
анимация, семейный
2018, Ирландия / Эстония / Бельгия / Великобритания
5.0
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Афера по-английски
драма, триллер, криминал, боевик
2016, Великобритания
6.0
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Закон ночи
драма, криминал
2016, США
6.0
Одни в Берлине
драма
2016, Великобритания / Франция / Германия
6.0
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Брайан Кокс имел шанс сыграть в «Гарри Поттере», но ему предпочли Брендана Глисона
Об этом актер рассказал в своих мемуарах.
Написать
19 января 2022 11:54
Брендан Глисон и Патриша Кларксон пытаются спасти свои отношения в трейлере второго сезона «Семейного брака»
В первом сезоне главные роли сыграли Розамунд Пайк и Крис О’Дауд.
Написать
14 января 2022 16:32
Жаждущий власти Дензел Вашингтон совершает злодеяние в расширенном трейлере фильма «Трагедия Макбета»
Премьера состоится уже на этой неделе.
Написать
10 января 2022 10:34
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