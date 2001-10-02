«Клиника» — популярный американский ситком о внутренней кухне обычной клиники и жизни молодых врачей. Главный герой Джон Дориан мечтает спасать жизни и дружить с каждым пациентом, а его лучший друг Терк становится хирургом и видит в своих пациентах только медкарты. В первый же день они знакомятся с Эллиот, закомплексованной и нервной девушкой, к которой у Джея Ди сразу появляются чувства. В то же время в клинике есть гениальный доктор Кокс, у которого проблемы с управлением гневом, и главный врач Келсо, которого заботит только наличие страховки у поступающих на лечение. Все вместе они спасают жизни, расстраиваются, когда теряют пациентов, и пытаются устроить свою личную жизнь.