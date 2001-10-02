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Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
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Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Постер к сериалу Клиника
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.4
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10 постеров
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Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Клиника
Клиника (2001 - 2010) Scrubs 16+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 91 час 0 минут
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О чем сериал

«Клиника» — популярный американский ситком о внутренней кухне обычной клиники и жизни молодых врачей. Главный герой Джон Дориан мечтает спасать жизни и дружить с каждым пациентом, а его лучший друг Терк становится хирургом и видит в своих пациентах только медкарты. В первый же день они знакомятся с Эллиот, закомплексованной и нервной девушкой, к которой у Джея Ди сразу появляются чувства. В то же время в клинике есть гениальный доктор Кокс, у которого проблемы с управлением гневом, и главный врач Келсо, которого заботит только наличие страховки у поступающих на лечение. Все вместе они спасают жизни, расстраиваются, когда теряют пациентов, и пытаются устроить свою личную жизнь. 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Билл Лоуренс
Билл Лоуренс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэйв Франко
Дэйв Франко Cole Aaronson
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Dr. Christopher Duncan Turk
Зак Брафф
Зак Брафф Dr. John "J.D." Dorian
Нил Флинн
Нил Флинн Janitor
Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Dr. Robert "Bob" Kelso
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Клиника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 24 эпизода
 
Клиника - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2003, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2004, 25 эпизодов
 
Клиника - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 24 эпизода
 
Клиника - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2006, 22 эпизода
 
Клиника - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2007, 11 эпизодов
 
Клиника - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2009, 19 эпизодов
 
Клиника - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2009, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
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Кадры из сериала
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