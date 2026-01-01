Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ты осветила жизнь мою
1 постер
Киноафиша Фильмы Ты осветила жизнь мою

Ты осветила жизнь мою

You Light Up My Life 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лори попала в шоу-бизнес еще в детстве. Ее мечтой всегда было стать певицей, композитором и актрисой. Ее отец хотел, чтобы она стала комедийной актрисой, как он сам. И Лори старалась сделать это только для того, чтобы порадовать папу. Но она стала плохим комиком. Она полмвлена с Кеном, который совершенно не понимает ее.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 13 августа 1977
Дата выхода
13 августа 1977 Россия 12+
13 августа 1977 Казахстан
31 августа 1977 Канада 14A
31 августа 1977 США
13 августа 1977 Украина
5 октября 1977 Франция
11 марта 1978 Япония
MPAA PG
Производство Columbia Pictures, Mondial International
Другие названия
You Light Up My Life, Tu iluminas mi vida, Un petit mélo dans la tête, Iluminas a minha vida, Luz da Minha Vida, Stern meines Lebens, Tu accendi la mia vita, Εσύ φωτίζεις τη ζωή μου, Ти осяюєш моє життя, Ты осветила жизнь мою, マイ・ソング
Режиссер
Джозеф Брукс
В ролях
Диди Конн
Джо Силвер
Майкл Зеслоу
Стефен Натан
Мелани Мейрон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Laurie Robinson Сегодня я кое-что понял, пап. Это было очень больно, но я понял. Я понял, что должен рассчитывать только на себя. На других надеяться нельзя — и это нормально. Знаешь почему? Потому что я — тот, на кого действительно можно положиться. Может, у меня нет того, кого я думал, что сильно люблю, но это нормально, потому что у меня есть я. И есть моя работа. И есть моя музыка. И я люблю это — больше всего на свете.
Кадры из фильма
