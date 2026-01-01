Laurie Robinson Сегодня я кое-что понял, пап. Это было очень больно, но я понял. Я понял, что должен рассчитывать только на себя. На других надеяться нельзя — и это нормально. Знаешь почему? Потому что я — тот, на кого действительно можно положиться. Может, у меня нет того, кого я думал, что сильно люблю, но это нормально, потому что у меня есть я. И есть моя работа. И есть моя музыка. И я люблю это — больше всего на свете.