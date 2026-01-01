Отзывы о фильме
Лори попала в шоу-бизнес еще в детстве. Ее мечтой всегда было стать певицей, композитором и актрисой. Ее отец хотел, чтобы она стала комедийной актрисой, как он сам. И Лори старалась сделать это только для того, чтобы порадовать папу. Но она стала плохим комиком. Она полмвлена с Кеном, который совершенно не понимает ее.
|13 августа 1977
|Россия
|12+
|13 августа 1977
|Казахстан
|31 августа 1977
|Канада
|14A
|31 августа 1977
|США
|13 августа 1977
|Украина
|5 октября 1977
|Франция
|11 марта 1978
|Япония