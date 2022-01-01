Смятение чувств, 1978

Надя – девушка, которая окончила школу и поступила в медицинский институт в Ленинграде. Володя – мальчишка, который на год младше от Нади и безумно влюблен в нее. Уехав на учебу, Надежда влюбляется в достаточно взрослого мужчину, зная о том, что не безразлична к Владимиру, который остался дома. Однажды девушка приезжает домой и сообщает Володе о том, что влюбилась, тем самым разбивая его сердце и растаптывая любовь парня. Но, несмотря на это, мальчишка всегда является желанным гостем в ее доме, так как его любит мать Нади. Однажды она серьезно заболевает, и Владимир решается помочь Надежде в сложившейся ситуации. За счет этого, отношение девушки к парню слегка смягчается, и она находится в состоянии смятения чувств. Кого же выбрать: взрослого женатого мужчину или же молодого парня, который готов ради нее на все?