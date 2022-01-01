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Смятение чувств Смятение чувств
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Смятение чувств, 1978

1978 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Школьники Володя и Надя влюблены друг в друга. Однако девушка на год старше своего возлюбленного, поэтому она раньше оканчивает школу и отправляется в Ленинград, где поступает в медицинский институт. Володя тяжело переживает разлуку с любимой, а когда спустя год судьба снова сводит их вместе, выясняется, что Надя встретила в Северной столице другого. Несмотря на то что отношения между молодыми людьми закончились, Володя по-прежнему помогает по хозяйству Надиной маме. А когда пожилая женщина заболевает, ухаживает за ней. На этой почве Надя снова сближается с бывшим возлюбленным…

  • Режиссером фильма выступил Павел Арсенов. Зрителям его имя хорошо известно благодаря таким картинам, как «Король-олень» (1969), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Гостья из будущего» (1984) и многим другим. 
  • Роль Володи стала актерским дебютом Сергея Нагорного (в то время как его экранная возлюбленная Елена Проклова имела за плечами большой опыт съемок). В дальнейшем Нагорный снялся в сериале Николая Мащенко «Семейство Карастояновы» (1983) и более в кино не появлялся. 
  • Несмотря на то что старшеклассника Володю сыграл Сергей Нагорный, озвучивал персонажа Александр Жильцов. 
  • Ия Саввина и Елена Проклова, сыгравшие мать и дочь, также снимались вместе в фильмах «Звонят, откройте дверь» (1965), «Запомните меня такой» (1987), сериале «Чехов и Ко» (1998).

Надя – девушка, которая окончила школу и поступила в медицинский институт в Ленинграде. Володя – мальчишка, который на год младше от Нади и безумно влюблен в нее. Уехав на учебу, Надежда влюбляется в достаточно взрослого мужчину, зная о том, что не безразлична к Владимиру, который остался дома. Однажды девушка приезжает домой и сообщает Володе о том, что влюбилась, тем самым разбивая его сердце и растаптывая любовь парня. Но, несмотря на это, мальчишка всегда является желанным гостем в ее доме, так как его любит мать Нади. Однажды она серьезно заболевает, и Владимир решается помочь Надежде в сложившейся ситуации. За счет этого, отношение девушки к парню слегка смягчается, и она находится в состоянии смятения чувств. Кого же выбрать: взрослого женатого мужчину или же молодого парня, который готов ради нее на все?

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 19 ноября 1977
Премьера в мире 19 ноября 1977
Возраст 12+
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Ия Саввина
Ия Саввина
Александр Калягин
Александр Калягин
Нина Магер
Вероника Изотова
Вероника Изотова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смятение чувств 2 постера
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Смятение чувств
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