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Рудин
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Рудин, 1976

1976 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В доме Дарьи Михайловны Ласунской, знатной и богатой помещицы, бывшей красавицы и столичной львицы, которая и вдали от цивилизации все еще организует у себя салон, ждут некоего барона, эрудита и знатока философии, обещавшего познакомить со своими научными изысканиями. Вместо ожидаемой знаменитости приезжает Дмитрий Николаевич Рудин, которому барон поручил доставить свою статью.

Рудин очаровывает всех своей эрудицией, оригинальностью и логичностью мышления. Ласунская твердо решила сделать украшением своего салона. За два месяца, что Рудин проводит у Ласунской, он становится ей просто необходим. Но беда Рудина в том, что, воспламеняя других, сам он остается холоден, как лед, нимало не помышляя о том, что его слова «могут смутить, погубить молодое сердце»

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 24 октября 1977
Премьера в мире 9 октября 1976
Возраст 12+
Режиссер
Константин Воинов
В ролях
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Светлана Переладова
Лидия Смирнова
Ролан Быков
Ролан Быков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рудин 1 постер
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