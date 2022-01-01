Рудин, 1976

В доме Дарьи Михайловны Ласунской, знатной и богатой помещицы, бывшей красавицы и столичной львицы, которая и вдали от цивилизации все еще организует у себя салон, ждут некоего барона, эрудита и знатока философии, обещавшего познакомить со своими научными изысканиями. Вместо ожидаемой знаменитости приезжает Дмитрий Николаевич Рудин, которому барон поручил доставить свою статью.



Рудин очаровывает всех своей эрудицией, оригинальностью и логичностью мышления. Ласунская твердо решила сделать украшением своего салона. За два месяца, что Рудин проводит у Ласунской, он становится ей просто необходим. Но беда Рудина в том, что, воспламеняя других, сам он остается холоден, как лед, нимало не помышляя о том, что его слова «могут смутить, погубить молодое сердце»