Думали, «Великолепный век» — предел страсти? Вот еще 8 сериалов, в которых любовь оказалась жестокой

«Великолепный век» показал любовь во всей ее противоречивой красоте – страстную, болезненную, полную жертв и предательств. Султан и Хюррем, Ибрагим и Хатидже, Михримах и Рустем…

Их чувства проходили через измены, потери и бесконечные интриги. Но если вам и этого мало — у нас есть еще 8 турецких сериалов, где любовь бьет еще больнее.

Здесь никто не будет просто вздыхать у окна — герои сражаются за чувства, как за жизнь. Запретные связи, смертельные опасности, предательства самых близких... Сначала кажется: ну обычная любовная история. А потом — раз! — вот и ты втянут в водоворот страстей.

Так что если хотите больше драмы, чем в «Великолепном веке», то эти сериалы — для вас. Только предупреждаем: после них обычные мелодрамы будут казаться детскими сказками.

Готовы к такому? Тогда листайте слайдер.

Ранее мы писали: «В гареме за такого бы никто не дрался»: реальный Бали-бей вовсе не красавчик — с Озчивитом из общего лишь усы, и фото от ИИ это подтверждает