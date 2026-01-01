Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Лихорадка субботнего вечера
7.2 Рейтинг IMDb: 6.8
Лихорадка субботнего вечера

Лихорадка субботнего вечера

Saturday Night Fever 18+
О фильме

Простой рабочий парень, живущий в Бруклине, вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый, живет как заведенный, подчиняясь сложившимся ритуалам поведения и общения - и все ради того, чтобы в субботу, как обычно, отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах...

Страна США
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 12 декабря 1977
Дата выхода
14 декабря 1977 Россия 16+
13 апреля 1978 Австралия
25 декабря 1979 Аргентина
3 июля 1978 Бразилия
1 января 1978 Великобритания
19 апреля 1978 Венесуэла
13 апреля 1978 Германия
21 апреля 1978 Дания
11 сентября 1978 Индия
24 марта 1978 Ирландия
7 октября 1978 Исландия
19 апреля 1978 Испания
13 марта 1978 Италия
14 декабря 1977 Казахстан
28 июня 1978 Колумбия
13 июля 1978 Мексика
13 апреля 1978 Нидерланды
2 мая 1978 Норвегия
20 июля 1978 Перу
1 января 1979 Польша 18
16 декабря 1977 США
1 марта 1984 Турция
14 декабря 1977 Украина
7 апреля 1978 Финляндия
4 марта 1978 Франция
10 августа 1978 Чили
7 апреля 1978 Швеция
17 сентября 1978 Южная Корея
30 октября 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $237 113 184
Производство Paramount Pictures, Robert Stigwood Organization (RSO)
Другие названия
Saturday Night Fever, Fiebre de sábado por la noche, Nur Samstag Nacht, Лихорадка субботнего вечера, Fiebre del sábado por la noche, A Febre de Sábado à Noite, Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy, Cumartesi Gecesi Ateşi, Disco-feber, Febra de Sâmbătă seara, Fiebre del sábado noche, Gorączka sobotniej nocy, Groznica subotnje večeri, Horečka sobotní noci, Horúčka sobotňajšej noci, La febbre del sabato sera, La fièvre du samedi soir, Lauantai-illan huumaa, Night Fever, Os Embalos de Sábado à Noite, Pyretos to Savvatovrado, Saturday Night, Saturday Night Fever - hetsig lördag, Saturday Night Fever - lauantai-illan huumaa, Sestadienio nakties karstlige, Stayin' Alive, Szombat esti láz, Tribal Rites of Saturday Night, Vrocica sobotne noci, Πυρετός το Σαββατόβραδο, Грозница суботње вечери, Сенбі түні безгекі, Треска в събота вечер, सैटरडे नाईट फीवर, サタデー・ナイト・フィーバー, 週末夜狂熱, 週末的狂熱
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Кэрен Линн Горни
Барри Миллер
Донна Пескоу
Брюс Орнстайн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 17 голосов
6.8 IMDb
Цитаты
Connie Так скажи мне, ты так же хороша в постели, как на танцполе?
Connie [несколько минут спустя, после того как они потанцевали вместе] Так когда Конни получит свой ответ?
Tony Manero Знаешь, Конни, если ты так же хороша в постели, как на танцполе, то, боюсь, ты — отстойный е###й.
Connie Тогда почему мне всегда на утро приносят цветы?
Tony Manero Потому что большинство парней не понимают, когда с ними плохо е###тся. Или, может, они думали, что ты мертва.
Слушать
саундтрек фильма Лихорадка субботнего вечера
Кадры из фильма
