Были у старика три сына - Антон, Агафон и младшенький Иван. Пришла пора братьям искать себе невест. Вышли они однажды в поле, натянули потуже тетиву у своих луков и пустили стрелы далеко-далеко. Куда стрела упадет - в том краю, значит, и будущая жена живет. Стрела старшего сына упала на боярский двор - быть свадьбе с дочерью боярина. Средний сын пустил свою стрелу на двор купеческий, жениться ему теперь на купчихе. А стрела младшего Ивана угодила прямиком в болото. Посмеялись над парнем братья, мол, судьба твоя - с лягушкою век коротать, а лягушка возьми и окажись заколдованной Василисой Прекрасной. На пути к счастью молодых становятся завистливые братья…