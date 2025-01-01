Были у старика три сына - Антон, Агафон и младшенький Иван. Пришла пора братьям искать себе невест. Вышли они однажды в поле, натянули потуже тетиву у своих луков и пустили стрелы далеко-далеко. Куда стрела упадет - в том краю, значит, и будущая жена живет. Стрела старшего сына упала на боярский двор - быть свадьбе с дочерью боярина. Средний сын пустил свою стрелу на двор купеческий, жениться ему теперь на купчихе. А стрела младшего Ивана угодила прямиком в болото. Посмеялись над парнем братья, мол, судьба твоя - с лягушкою век коротать, а лягушка возьми и окажись заколдованной Василисой Прекрасной. На пути к счастью молодых становятся завистливые братья…
У царя было трое сыновей. Однажды он захотел, чтобы они нашли себе жен. Взяли три молодца луки, вышли в поле и каждый сделал по выстрелу. А куда стрела упала, там и суженая была. Вот только самому младшему досталась не девушка, а лягушка, которая оказалась заколдованной царевной. Придется молодцу вызволять ее, пройдя много испытаний.
|31 мая 1977
|Россия
|6+