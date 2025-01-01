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Василиса прекрасная

Vasilisa Prekrasnaya 18+
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О фильме

Были у старика три сына - Антон, Агафон и младшенький Иван. Пришла пора братьям искать себе невест. Вышли они однажды в поле, натянули потуже тетиву у своих луков и пустили стрелы далеко-далеко. Куда стрела упадет - в том краю, значит, и будущая жена живет. Стрела старшего сына упала на боярский двор - быть свадьбе с дочерью боярина. Средний сын пустил свою стрелу на двор купеческий, жениться ему теперь на купчихе. А стрела младшего Ивана угодила прямиком в болото. Посмеялись над парнем братья, мол, судьба твоя - с лягушкою век коротать, а лягушка возьми и окажись заколдованной Василисой Прекрасной. На пути к счастью молодых становятся завистливые братья…

  • Специально для фильма был создан макет Змея Горыныча. Длина игрушечного сказочного персонажа составила 11 метров, а высота - пять. 
  • Георгий Милляр, один из любимых артистов Александра Роу, сыграл в картине сразу три роли - Бабы Яги, седого гусляра и отца. 
  • Роль Василисы Прекрасной стала актерским дебютом Валентины Сорогожской. Впоследствии актриса сыграла в фильме Владимира Легошина “Шел солдат с фронта” (1939), работала в театре. 
  • В 1944 году Сергей Столяров (Иван) сыграл еще в одной картине Александра Роу “Кащей Бессмертный”.

У царя было трое сыновей. Однажды он захотел, чтобы они нашли себе жен. Взяли три молодца луки, вышли в поле и каждый сделал по выстрелу. А куда стрела упала, там и суженая была. Вот только самому младшему досталась не девушка, а лягушка, которая оказалась заколдованной царевной. Придется молодцу вызволять ее, пройдя много испытаний.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 31 мая 1977
Дата выхода
31 мая 1977 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vasilisa Prekrasnaya, Vasilisa the Beautiful, The Frog Princess, Василиса прекрасная, La Princesa Rana, Vasilisa den kloka, Vasilisa la bella, Василіса Прекрасна
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Анастасия Георгиевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Василиса прекрасная

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