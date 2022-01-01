Генеральный отчет, 1977

Этот фильм представляет собой синтез откровенно политических подпольных киноработ Портабеллы и его окружения. Снятый через несколько месяцев после смерти генерала Франко, этот «документальный» фильм использует приемы игрового кино, логически связан с фильмографией автора и исследует пределы кинематографической репрезентации. «Генеральный отчет» — о будущем политическом представительстве в переходный период в Испании, когда четкий демократический призыв наталкивается на отсутствие демократии на протяжении предыдущих тридцати лет. Докладчики обеспокоены одним: как перейти от диктатуры к демократии?