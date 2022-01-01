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Генеральный отчет
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Генеральный отчет, 1977

1977 / Испания
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О фильме

Этот фильм представляет собой синтез откровенно политических подпольных киноработ Портабеллы и его окружения. Снятый через несколько месяцев после смерти генерала Франко, этот «документальный» фильм использует приемы игрового кино, логически связан с фильмографией автора и исследует пределы кинематографической репрезентации. «Генеральный отчет» — о будущем политическом представительстве в переходный период в Испании, когда четкий демократический призыв наталкивается на отсутствие демократии на протяжении предыдущих тридцати лет. Докладчики обеспокоены одним: как перейти от диктатуры к демократии?

6.7 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в России 7 декабря 1977
Премьера в мире 7 декабря 1977
Возраст 16+
Режиссер
Пере Портабелья
В ролях
Назарио Агуадо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Генеральный отчет 1 постер
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