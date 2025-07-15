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Киноафиша Статьи «Пиратам ХХ века» — 45! В первый год фильм посмотрели 90 млн зрителей — но на 5 вопросов о нем ответят не все (тест)

«Пиратам ХХ века» — 45! В первый год фильм посмотрели 90 млн зрителей — но на 5 вопросов о нем ответят не все (тест)

15 июля 2025 14:15
«Пиратам ХХ века» — 45! В первый год фильм посмотрели 90 млн зрителей — но на 5 вопросов о нем ответят не все (тест)

Проверим вашу внимательность.

14 июля 1980 года на советские экраны вышел фильм «Пираты XX века», который сразу побил все рекорды популярности — за первый год его посмотрели около 90 миллионов зрителей.

Эта захватывающая история о схватке моряков с пиратами стала настоящим культурным феноменом и до сих пор остаётся любимой классикой.

Проверьте, насколько хорошо вы помните этот легендарный фильм. Наш тест затронет ключевые моменты сюжета и детали. Не страшно, если какие-то подзабылись — зато теперь есть отличный повод пересмотреть эту приключенческую драму с новым интересом.

Готовы проверить себя? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: Тест на зрительное восприятие: угадайте советский фильм по минималистичному постеру

Фото: Кадр из фильма «Пираты ХХ века» (1980)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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