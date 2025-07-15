«Пиратам ХХ века» — 45! В первый год фильм посмотрели 90 млн зрителей — но на 5 вопросов о нем ответят не все (тест)

14 июля 1980 года на советские экраны вышел фильм «Пираты XX века», который сразу побил все рекорды популярности — за первый год его посмотрели около 90 миллионов зрителей.

Эта захватывающая история о схватке моряков с пиратами стала настоящим культурным феноменом и до сих пор остаётся любимой классикой.

Проверьте, насколько хорошо вы помните этот легендарный фильм. Наш тест затронет ключевые моменты сюжета и детали. Не страшно, если какие-то подзабылись — зато теперь есть отличный повод пересмотреть эту приключенческую драму с новым интересом.

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