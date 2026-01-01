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Постер фильма Удар по воротам
7.2
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7.2

Удар по воротам

, 1977
Slap Shot
США / драма, спорт, комедия / 18+
Постер фильма Удар по воротам
7.2

О фильме

Cедовласый Реджи Данлоп, — тренер и капитан второразрядной хоккейной команды. Времена побед остались позади, поражение следует за поражением, и команда Реджи гордо занимает последнее место в самой низшей лиге.

Чтобы реанимировать интерес болельщиков, в команду берут братьев Хэнсон: трёх заторможенных отморозков, предпочитающих играть в «жёсткий» хоккей. «Жесткий» хоккей братьев Хэнсон подразумевает безжалостную физическую расправу над соперником.

«Боевой задор» братьев-варваров с удовольствием подхватывает хитрый ветеран Реджи, постепенно превращающий свою горе-команду в банду свирепых драчунов и неуправляемых хулиганов!

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Reggie
Стразер Мартин
МакГрат
Майкл Онткин
Майкл Онткин
Нед Брейден
Дженнифер Уоррен
Francine
Линдси Краус
Lily
Джерри Хаузер
Killer Carlson
Эндрю Дункан
Jim Carr
Джефф Карлсон
Джефф Хэнсон
Стив Карлсон
Стив Хэнсон
Дэвид Хэнсон
Jack Hanson
Режиссер Джордж Рой Хилл
Сценарист Нэнси Дауд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 25 февраля 1977
Дата выхода
25 февраля 1977 Россия 12+
12 марта 1977 Бразилия
3 марта 1977 Великобритания
29 сентября 1977 Германия
17 февраля 1978 Ирландия 18
17 октября 1977 Испания
23 сентября 1977 Италия
25 февраля 1977 Казахстан
27 июля 1978 Колумбия
24 ноября 1977 Мексика
30 июня 1977 Нидерланды
25 февраля 1977 США
25 февраля 1977 Украина
25 мая 1977 Франция
29 октября 1977 Япония
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $28 000 000
Производство Kings Road Entertainment, Pan Arts, Universal Pictures
Другие названия
Slap Shot, El castañazo, Schlappschuß, Lämäri, Slagskott, Todo vale, Agrio paihnidi, Colpo secco, Darvoza zarbasi, Jégtörők, Karistuslöök välkrünnak, La castagne, Lancer frappé, Müthiş Vuruş, Na lodzie, Os Vencedores, Ostatnia tercja, Qapıya zərbə, Schlagschuß, Slagskudd, Strzał z klepki, Surova igra, Tir puternic, Vale Tudo, Άγριο παιχνίδι, Қақпаға соққы, Удар по воротам, Удар по воротах, Удар със стик, スラップ・ショット, 火爆群龍, Slapshot, スラップ・ショット：1977, Lancer Frappe

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[судья подъезжает к Стиву Карлсону во время исполнения гимна]
Peterboro Referee Я за вами, ребята, глаз не спущу. Стоит сделать что-то — вы вылетаете с игры! У меня здесь чистая игра. Будут проблемы — отстраню!
Steve Hanson Я слушаю эту чёртову песню!

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