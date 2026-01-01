Cедовласый Реджи Данлоп, — тренер и капитан второразрядной хоккейной команды. Времена побед остались позади, поражение следует за поражением, и команда Реджи гордо занимает последнее место в самой низшей лиге.
Чтобы реанимировать интерес болельщиков, в команду берут братьев Хэнсон: трёх заторможенных отморозков, предпочитающих играть в «жёсткий» хоккей. «Жесткий» хоккей братьев Хэнсон подразумевает безжалостную физическую расправу над соперником.
«Боевой задор» братьев-варваров с удовольствием подхватывает хитрый ветеран Реджи, постепенно превращающий свою горе-команду в банду свирепых драчунов и неуправляемых хулиганов!
|25 февраля 1977
|Россия
|12+
|12 марта 1977
|Бразилия
|3 марта 1977
|Великобритания
|29 сентября 1977
|Германия
|17 февраля 1978
|Ирландия
|18
|17 октября 1977
|Испания
|23 сентября 1977
|Италия
|25 февраля 1977
|Казахстан
|27 июля 1978
|Колумбия
|24 ноября 1977
|Мексика
|30 июня 1977
|Нидерланды
|25 февраля 1977
|США
|25 февраля 1977
|Украина
|25 мая 1977
|Франция
|29 октября 1977
|Япония